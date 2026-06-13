Россиянам может грозить тюрьма за привезенные из поездки по Азии лекарства

Уголовное дело возбудили в отношении россиянки, которая пыталась ввезти из КНР противовоспалительный препарат, содержащий вещество, которое в России включено в список запрещенных. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили «Известия».
По информации издания, женщина положила в картонные коробки 132 пакетика с порошком, вес которого составлял 127 граммов, не указав в декларации о содержимом багажа. Речь идет о японском препарате, который ранее продавался на российских маркетплейсах, но затем он стал недоступен.
— В отношении женщины возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК России «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств». Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет тюрьмы, — говорится в публикации.
Отмечается, что на Сахалине транспортная полиция и пограничники регулярно изымают запрещенный препарат у моряков, которые возвращаются из рейсов.
Медики, говоря о запрещенном веществе, сообщили, что главная его опасность заключается в быстром формировании зависимости с характерным синдромом отмены: болями, бессонницей, тревогой, потливостью и непреодолимым влечением к препарату.
Побывавшие за рубежом граждане России нередко пытаются ввезти препараты, которые в других странах разрешены, а в нашей нет, так как включены в список контролируемых веществ, сказано в статье.
Юрист Екатерина Краснова предупредила, что ввоз таких препаратов без предварительного согласования с Минздравом и врачебной комиссией считается контрабандой.
В апреле таможенники задержали в аэропорту Шереметьево иностранку, которая привезла с собой из Китая банку с марихуаной. Женщина спрятала 200 граммов наркотиков, которые «помогали ей от боли в спине».