Россиянам может грозить тюрьма за привезенные из поездки по Азии лекарства

По информации издания, женщина положила в картонные коробки 132 пакетика с порошком, вес которого составлял 127 граммов, не указав в декларации о содержимом багажа. Речь идет о японском препарате, который ранее продавался на российских маркетплейсах, но затем он стал недоступен.