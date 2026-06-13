Жителям Новосибирска напомнили о штрафах за татуировки на пляже

Если тату содержит символы, призывающие к ненависти по расовому, половому, национальному или религиозному признаку, наказание выше — для физических лиц штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо арест до 15 суток. За неприличные рисунки или матерные надписи — штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток. Сама по себе демонстрация таких наколок уже является правонарушением.