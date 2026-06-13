Жителям Новосибирска напомнили о штрафах за татуировки на пляже

Отдых на пляже в разгар сезона из-за татуировок может обернуться штрафом или даже административным арестом. Об этом предупредил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в разговоре с изданием «Абзац».
Ответственность в России предусмотрена не за сам факт наличия рисунка на теле, а за публичную демонстрацию запрещённых или провокационных надписей. Наколка экстремистского или националистического характера может попасть под статью о пропаганде нацистской атрибутики — штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей.
Если тату содержит символы, призывающие к ненависти по расовому, половому, национальному или религиозному признаку, наказание выше — для физических лиц штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо арест до 15 суток. За неприличные рисунки или матерные надписи — штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток. Сама по себе демонстрация таких наколок уже является правонарушением.