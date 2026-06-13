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Росавиация: аэропорты России обеспечены топливом впрок

Ранее Росавиация ввела лимит на заправку топлива для зарубежных авиакомпаний ввели в ряде городов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Топлива в аэропортах РФ достаточно для штатного выполнения всех запланированных авиаперевозок. Об этом проинформировали РИА Новости в Росавиации.

«Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями», — уточнил источник.

В ведомстве подчеркнули, что и авиационные власти России, и руководители аэропортов постоянно следят за поставками энергоресурсов в воздушные гавани.

Напомним, что ближневосточный конфликт фактически парализовал судоходство в Ормузском проливе — главный путь для экспорта нефти и СПГ из Персидского залива на мировой рынок.

Как сообщала Росавиация ранее, ведомство ограничило заправку иностранных бортов в ряде городов из-за того, что зарубежные авиакомпании стали заправляться «впрок». Среди городов, выполняющих требования Росавиации, — Минеральные Воды, Махачкала, Нижний Новгород и другие.