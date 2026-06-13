Правила разметки хотят поменять в России

Официальное обращение к министру транспорта Андрею Никитину было подготовлено лидером партии Сергеем Мироновым и депутатом Дмитрием Гусевым. Как пишет РИА Новости, депутаты просят рассмотреть возможность изменения действующих стандартов, добавив измеримый параметр коэффициента сцепления дорожной разметки.
Сергей Миронов отметил, что на днях фракция провела учредительное заседание общественного объединения «Мотопарламент», где была принята декларация, касающаяся повышения безопасности дорожного движения и профилактики аварийности. В рамках этой инициативы были выработаны предложения, которые включают оборудование тросовых отбойников металлической полосой и изменение состава материалов дорожной разметки для улучшения противоскользящих свойств.
Дмитрий Гусев добавил, что хотя тросовые отбойники хорошо удерживают автомобили, они могут представлять опасность для мотоциклистов в случае падения. Он также подчеркнул, что разметка не должна становиться скользкой ловушкой, особенно в дождливую погоду, когда мотоциклисты могут потерять управление. Депутат считает, что возвращение измеримого показателя сцепления для разметки поможет обеспечить безопасность на дорогах.