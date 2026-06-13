Правила разметки хотят поменять в России

Дмитрий Гусев добавил, что хотя тросовые отбойники хорошо удерживают автомобили, они могут представлять опасность для мотоциклистов в случае падения. Он также подчеркнул, что разметка не должна становиться скользкой ловушкой, особенно в дождливую погоду, когда мотоциклисты могут потерять управление. Депутат считает, что возвращение измеримого показателя сцепления для разметки поможет обеспечить безопасность на дорогах.