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В Хабаровском крае 13 июня обойдётся без опасных метеоявлений, но в северных районах пройдут сильные дожди

В Хабаровске ночью кратковременный дождь, днём без существенных осадков, воздух прогреется до +24 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 13 июня 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако дожди на территории региона всё же ожидаются — местами кратковременные, а на севере — сильные. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске ночью пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха опустится до +11…+13 градусов. Днём осадков практически не будет, воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер юго-западный — 5−11 метров в секунду.

На юге края местами кратковременный дождь. Ночью от +10 до +15, днём от +18 до +23 градусов. Ветер западный — 5−10 метров в секунду.

В центральных районах тоже местами кратковременный дождь. Исключение — Верхнебуреинский район, там осадков не ожидается. Ночная температура — от +3 до +12 градусов, дневная — от +13 до +23 градусов. Ветер различных направлений — 5−10 метров в секунду.

На севере края ситуация серьёзнее. Здесь ожидаются дожди, местами небольшой. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах — сильные дожди. Ночью от +2 до +11, днём от +5 до +25 градусов. Ветер восточный и западный — 5−10 метров в секунду.

Жителям северных районов стоит быть внимательными: сильные осадки могут привести к подъёму уровня воды в малых реках и размыву грунтовых дорог.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru