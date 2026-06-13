В Хабаровском крае 13 июня обойдётся без опасных метеоявлений, но в северных районах пройдут сильные дожди

В Хабаровском крае 13 июня 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако дожди на территории региона всё же ожидаются — местами кратковременные, а на севере — сильные. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.