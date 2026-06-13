День России и 398-летие Красноярска отметили на острове Татышеве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Татышеве прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 398-летию города.
Программа объединила сразу три крупных события: краевой патриотический фестиваль «Служу России!», Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» и межрегиональный фестиваль традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая».
Фестиваль «Служу России!» открылся выставкой спецтехники. Также для гостей подготовили показательные выступления представителей силовых ведомств.
На фестивале «Я люблю тебя, Россия!» выступили творческие коллективы из семи регионов Сибирского федерального округа. В Красноярск приехали участники из Хакасии, Бурятии, Новосибирской, Омской, Иркутской и Томской областей, а также коллективы Красноярского края.
Отдельной частью программы стала «Сибирь мастеровая». В фестивале приняли участие более 30 мастеров, которые представили работы в разных техниках: керамике, гончарном деле, художественной обработке бересты и дерева, росписи по дереву, ткачестве и лоскутном шитье.
Участники приехали из территорий Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия, сообщили в краевом министерстве культуры.