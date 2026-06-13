День России и 398-летие Красноярска отметили на острове Татышеве

На фестивале «Я люблю тебя, Россия!» выступили творческие коллективы из семи регионов Сибирского федерального округа. В Красноярск приехали участники из Хакасии, Бурятии, Новосибирской, Омской, Иркутской и Томской областей, а также коллективы Красноярского края.