В ЕАО полицейские на служебной машине спасли подростка, потерявшего сознание в центре Николаевки

В Еврейской автономной области сотрудники ОМВД России по Смидовичскому району помогли спасти 13-летнего подростка. В центре посёлка Николаевка мальчик, находившийся в компании сверстников, внезапно потерял сознание. Очевидцы произошедшего обратились за помощью в отделение полиции, находившееся неподалёку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, заместитель начальника районного подразделения органов внутренних дел и сотрудник Госавтоинспекции мгновенно отреагировали на ситуацию. Понимая, что счёт идёт на секунды, офицеры связались со скорой помощью и приняли решение экстренно доставить ребёнка в больницу на служебном автомобиле.
Передав подростка врачам, полицейские оперативно установили его личность, разыскали маму мальчика и привезли её в медицинское учреждение.
Благодаря решительным действиям полицейских ребёнку вовремя оказали помощь. Он уже выписан из больницы. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мама искренне поблагодарила спасителей своего сына.
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