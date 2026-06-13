Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО полицейские на служебной машине спасли подростка, потерявшего сознание в центре Николаевки

Счёт шёл на секунды: мальчика доставили в больницу, нашли маму, теперь его жизни ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области сотрудники ОМВД России по Смидовичскому району помогли спасти 13-летнего подростка. В центре посёлка Николаевка мальчик, находившийся в компании сверстников, внезапно потерял сознание. Очевидцы произошедшего обратились за помощью в отделение полиции, находившееся неподалёку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, заместитель начальника районного подразделения органов внутренних дел и сотрудник Госавтоинспекции мгновенно отреагировали на ситуацию. Понимая, что счёт идёт на секунды, офицеры связались со скорой помощью и приняли решение экстренно доставить ребёнка в больницу на служебном автомобиле.

Передав подростка врачам, полицейские оперативно установили его личность, разыскали маму мальчика и привезли её в медицинское учреждение.

Благодаря решительным действиям полицейских ребёнку вовремя оказали помощь. Он уже выписан из больницы. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мама искренне поблагодарила спасителей своего сына.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru