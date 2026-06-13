В ЕАО полицейские на служебной машине спасли подростка, потерявшего сознание в центре Николаевки

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, заместитель начальника районного подразделения органов внутренних дел и сотрудник Госавтоинспекции мгновенно отреагировали на ситуацию. Понимая, что счёт идёт на секунды, офицеры связались со скорой помощью и приняли решение экстренно доставить ребёнка в больницу на служебном автомобиле.