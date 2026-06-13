Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать яиц в день

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, сколько можно съедать яиц в день.
«Если нет аллергической реакции, то в целом можно съесть столько, сколько просит организм. Каких-то жестких ограничений нет, — отметил специалист. — Допустим, я съедаю три яйца на завтрак практически каждый день, и это нормально».
Врач подчеркнул, что яйца являются одним из лучших продуктов в рационе человека. Их ценность заключается не только в идеально усвояемом белке, но и в высоком содержании холина. Это вещество критически важно для нормализации жирового обмена, улучшения структуры печени, клеток головного мозга и стабильного оттока желчи.
С точки зрения разнообразного питания, отметил Поляков, 3−4 яйца в день — вполне допустимый объем для здорового человека. Что касается способа приготовления, то лучше употреблять яйца в вареном виде.
«Жареное яйцо — менее выгодный вариант, но в целом это тоже не проблема. Если использовать небольшое количество масла и специальные сковородки, можно есть и жареные яйца. Просто жарка чуть вреднее варки, поэтому варёное яйцо предпочтительнее», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков развеял распространённые заблуждения о напитках, которые многие ошибочно используют для борьбы с жаждой. Он подчеркнул, что целый ряд популярных продуктов на самом деле не спасают от обезвоживания, а, напротив, провоцируют ещё более сильную жажду.