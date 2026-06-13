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В Красноярске открылся юбилейный фестиваль «Сибирский первоцвет»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал юбилейный фестиваль «Сибирский первоцвет». В этом году он проходит в десятый раз.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал юбилейный фестиваль «Сибирский первоцвет». В этом году он проходит в десятый раз.

Программа объединяет цветочные арт-объекты, творческие мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и ярмарку сибирских мастеров.

Гостей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и флористике, показ народной одежды, выступления академических хоров, народных ансамблей и творческих коллективов. Также организаторы подготовили 12 цветочных арт-объектов и фотозону.

Фестиваль проходит с 12 по 14 июня в Культурно-историческом центре «Успенский» и на набережной Енисея у стен монастыря.

Адрес: поселок Удачный, ул. Лесная, 55а.

Вход свободный.

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