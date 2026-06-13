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Из Новосибирской области направили отряд пожарных в Томскую область

В Минприроды региона подчеркнули, что отправка специалистов не повлияет на уровень лесопожарной безопасности Новосибирской области. Ситуация с природными пожарами в регионе остаётся под контролем профильных служб.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирская область направила в Томскую область группу из 25 десантников-пожарных для борьбы с лесными пожарами. Специалисты авиалесоохраны помогут соседнему региону справиться с возгораниями и не допустить дальнейшего распространения огня.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, решение о переброске сил принято в рамках межрегионального сотрудничества. В командировку отправились наиболее опытные сотрудники десантно-пожарной службы ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов».

Перед новосибирскими огнеборцами поставлена задача локализовать действующие очаги возгорания в труднодоступных районах и предотвратить переход пожаров на новые территории.

Особенность работы авиапожарных заключается в том, что они способны десантироваться непосредственно в зоны чрезвычайных ситуаций с вертолётов и оперативно приступать к тушению там, где использование наземной техники невозможно.

В Минприроды региона подчеркнули, что отправка специалистов не повлияет на уровень лесопожарной безопасности Новосибирской области. Ситуация с природными пожарами в регионе остаётся под контролем профильных служб.

В ведомстве также пожелали сотрудникам успешной и безопасной работы, отметив, что сохранение лесов Сибири требует совместных усилий соседних регионов.