Из Новосибирской области направили отряд пожарных в Томскую область

Новосибирская область направила в Томскую область группу из 25 десантников-пожарных для борьбы с лесными пожарами. Специалисты авиалесоохраны помогут соседнему региону справиться с возгораниями и не допустить дальнейшего распространения огня.
Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, решение о переброске сил принято в рамках межрегионального сотрудничества. В командировку отправились наиболее опытные сотрудники десантно-пожарной службы ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов».
Перед новосибирскими огнеборцами поставлена задача локализовать действующие очаги возгорания в труднодоступных районах и предотвратить переход пожаров на новые территории.
Особенность работы авиапожарных заключается в том, что они способны десантироваться непосредственно в зоны чрезвычайных ситуаций с вертолётов и оперативно приступать к тушению там, где использование наземной техники невозможно.
В Минприроды региона подчеркнули, что отправка специалистов не повлияет на уровень лесопожарной безопасности Новосибирской области. Ситуация с природными пожарами в регионе остаётся под контролем профильных служб.
В ведомстве также пожелали сотрудникам успешной и безопасной работы, отметив, что сохранение лесов Сибири требует совместных усилий соседних регионов.