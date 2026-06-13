В I квартале из Грузии выдворили почти столько же россиян, сколько за 2025 год

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Грузии в I квартале 2026 года выдворили из страны 66 граждан России, что всего на 7 человек меньше, чем за весь 2025 год. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии, которые проанализировал ТАСС.
По данным ведомства, в I квартале 2026 года общее число выдворенных из Грузии мигрантов составило 904. Больше всего среди тех, кого вынудили покинуть Грузию за нарушение миграционного законодательства, граждан Турции — 230 человек. На втором месте индийцы — 108 человек.
В Грузии с 2025 года власти ужесточили миграционную политику, в частности, на законодательном уровне упростили процедуру выдворения нелегальных мигрантов. Всего в 2025 году из страны были депортированы 1 311 иностранцев, из которых 73 были гражданами России.
В предыдущие годы число выдворенных мигрантов было значительно меньше. Согласно доступным на сайте МВД Грузии данным с 2019 года, всего с 2019 по 2024 год власти Грузии выдворили 953 иностранцев, из которых 48 — граждане РФ.