В I квартале из Грузии выдворили почти столько же россиян, сколько за 2025 год

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Грузии в I квартале 2026 года выдворили из страны 66 граждан России, что всего на 7 человек меньше, чем за весь 2025 год. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии, которые проанализировал ТАСС.