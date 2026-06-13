Не до свадьбы: почему молодежь Приморья не спешит в ЗАГС и откладывает детей

"Замуж я вышла в 21 год. Это не было спонтанным решением — мы с мужем встречались несколько лет, хорошо знали друг друга и понимали, что хотим строить совместную жизнь. Рождение ребёнка тоже было запланированным шагом. Я всегда хотела стать мамой, но для меня было важно чувствовать уверенность в отношениях и понимать, что рядом есть человек, на которого можно положиться.