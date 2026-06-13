Не до свадьбы: почему молодежь Приморья не спешит в ЗАГС и откладывает детей

В погоне за финансовой независимостью и профессиональной реализацией современные парни и девушки не торопятся обмениваться кольцами и заводить детей. Средний возраст вступления в первый брак в Приморском крае достиг 34 лет у невест и 36 лет у женихов, а количество рождённых на тысячу человек продолжает снижаться. Но при этом молодые семьи продолжают создаваться.
Семейный психолог из Владивостока Вероника Валова отмечает, что современная молодежь действительно стала позже вступать в брак и откладывать рождение детей.
«Сейчас многие сначала хотят создать опору: реализоваться, заработать, купить жильё, почувствовать стабильность — и только потом думать о семье и детях. Это скорее отражение времени и путь развития общества», — считает психолог.
Это не значит, что молодежь разлюбила семью. Просто изменились приоритеты: сначала учеба, потом карьера, потом жилье — и только потом семья и дети.
В советское время и в 90-е ситуация была другой. Сексуальное просвещение находилось на более низком уровне: информация о планировании семьи была труднодоступна. Результат: ранние беременности часто тянули за собой ранние браки.
Сейчас иначе. Девушки стремятся получить высшее образование, строят карьеру, хотят финансовой независимости. Парни тоже не горят желанием в 22 года тащить на себе жену в декрете и ипотеку. Доступ к информации и современные средства предохранения сделали случайную беременность не фатальной неизбежностью, а управляемым риском.
Кто и почему откладывает семью.
Статистика ЗАГСа за первый квартал 2026 года показывает, что средний возраст невесты в Приморье — 34 года, жениха — 36 лет. При этом почти половина пар (49,6%) создают семью до 35 лет, а треть — в возрасте от 36 до 64 лет. Ещё в 2024 году средний возраст невесты был 32 года, жениха — 34 года. Тренд очевиден: брак не молодеет.
«Сегодня женщины боятся потерять не только карьеру, но и ощущение опоры, независимости и себя как личности. При этом многое зависит от того, насколько надёжным женщина ощущает партнёра рядом», — объясняет Вероника Валова.
Особенно это заметно у девушек. Страх потерять квалификацию на время декрета сильнее желания иметь ребёнка.
По словам специалиста, на решение о семье сильно влияет и финансовая ситуация в Приморье: высокие цены на жильё, тревога за стабильность и будущее, страх потерять карьеру после декрета.
Марина, 23 года, замужем.
Жительница Владивостока Марина вышла замуж в прошлом году. По её словам, вопрос детей они с супругом обсуждают регулярно, однако пока решили не торопиться.
"Мы оба хотим детей и точно видим себя родителями в будущем. Но сейчас наша главная цель — приобрести собственное жильё. В финансовом плане у нас всё достаточно стабильно: оба работаем, можем позволить себе отдых, строим планы на будущее. Но мы понимаем, что с ребёнком расходы значительно увеличатся. Поэтому решили сначала решить жилищный вопрос.
Я не считаю, что мы откладываем родительство из-за страха или нежелания. Скорее наоборот — относимся к этому очень серьёзно. Думаю, через пару лет, когда появится своё жильё и будет больше уверенности в завтрашнем дне, мы вернёмся к этому вопросу уже более предметно", — говорит девушка.
Алина, 24 года, не замужем.
Жительница Владивостока Алина признаётся, что хотела бы в будущем создать семью и стать мамой, но пока сосредоточена на профессиональном развитии.
«Среди моих знакомых мало тех, кто сознательно отказывается от семьи или детей. Скорее, многие хотят сначала получить образование, реализоваться в профессии и почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Есть и переживания, связанные с декретом: девушки боятся потерять квалификацию или столкнуться с трудностями при возвращении на работу. Поэтому решение о семье часто откладывается из-за желания лучше подготовиться к этому этапу жизни», — говорит она.
Владислав, 27 лет, не женат.
27-летний IT-специалист Владислав говорит, что не отказывается от идеи семьи, но считает, что к этому вопросу нужно подходить ответственно.
"Сегодня многие молодые мужчины задумываются не только о свадьбе, но и о том, смогут ли обеспечить комфортную жизнь себе и будущим детям.
Хочется понимать, что есть стабильный доход, жильё и возможность справляться с финансовыми обязательствами. Никто не хочет создавать семью просто потому, что так принято. Для многих важно сначала встать на ноги, а уже потом брать ответственность за других людей", — отмечает он.
Парней останавливает финансовая неопределённость. «Дальневосточная ипотека» — хорошая мера поддержки, но выплачивать её и одновременно кормить семью с одним доходом — риск. Плюс страх развода.
По словам семейного психолога Валовой Вероники, тенденция к более позднему вступлению в брак и рождению детей сегодня наблюдается во многих регионах страны и связана с изменением жизненных установок молодых людей.
«Современная молодёжь старается принимать более осознанные решения в вопросах отношений, брака и родительства. Для многих важно сначала почувствовать уверенность в своих силах, создать стабильную основу для будущей семьи и только потом брать на себя новые обязательства. При этом желание иметь семью и детей никуда не исчезло — изменился лишь подход к тому, когда именно люди считают себя готовыми к этому шагу», — отмечает специалист.
Но трудности пугают не всех.
Елизавета, 24 года, замужем.
Жительница Владивостока Елизавета, которая недавно впервые стала мамой, считает, что решение о создании семьи и рождении ребёнка должно быть осознанным.
"Замуж я вышла в 21 год. Это не было спонтанным решением — мы с мужем встречались несколько лет, хорошо знали друг друга и понимали, что хотим строить совместную жизнь. Рождение ребёнка тоже было запланированным шагом. Я всегда хотела стать мамой, но для меня было важно чувствовать уверенность в отношениях и понимать, что рядом есть человек, на которого можно положиться.
Сейчас нашей семье очень помогает поддержка родителей. Они рядом, если нужно посидеть с ребёнком или помочь в бытовых вопросах. Но самое главное — мы с мужем действительно любим друг друга и изначально понимали, что хотим большую и крепкую семью.
Конечно, после рождения малыша появились новые заботы и ответственность, но я ни разу не пожалела о своём решении. Мне кажется, что дети должны появляться тогда, когда люди внутренне готовы к этому, а не потому, что кто-то считает, что уже пора", — рассказывает Елизавета.
Дмитрий, 32 года, не женат.
32-летний житель Владивостока Дмитрий уже три года состоит в отношениях и признаётся, что всё чаще задумывается о семье.
"Мы с девушкой вместе уже три года. Сейчас я постепенно откладываю деньги на свадьбу и думаю о том, чтобы сделать предложение. Для нас обоих семья — это важная жизненная цель, поэтому мы часто обсуждаем будущее и то, какой хотим видеть свою жизнь через несколько лет.
В идеале мы рассчитываем, что наш первый ребёнок появится в течение ближайших пяти лет. Если это случится раньше — тоже будем рады. Но за эти несколько лет хотелось бы максимально подготовиться: решить жилищный вопрос, сформировать финансовую подушку безопасности, добиться большей стабильности в работе.
В 20 лет на многие вещи смотришь иначе. Сейчас я понимаю, насколько серьёзной является ответственность за семью и ребёнка. С другой стороны, я прекрасно осознаю, что идеального момента может не быть никогда. Наши родители тоже создавали семьи и рожали детей далеко не в самые простые времена. Тем не менее нас вырастили, дали образование и всё необходимое.
Поэтому я не считаю, что нужно ждать абсолютно идеальных условий. Но хочется сделать всё возможное, чтобы ребёнок рос в комфортной обстановке и ни в чём не нуждался. Наверное, именно поэтому многие мужчины сегодня подходят к вопросу семьи более взвешенно, чем раньше", — говорит Дмитрий.
Что изменилось в вопросах планирования семьи.
Сейчас молодые люди получают информацию о репродуктивном здоровье из открытых источников, блогов, профилактических программ. Уровень информированности вырос по сравнению с предыдущими поколениями.
Результат: количество абортов в Приморье снизилось на 12% в 2025 году. Случайные беременности случаются реже. И если раньше «незапланированная беременность» почти гарантированно вела в ЗАГС, то сейчас пары более осознанно подходят к этому вопросу.
При этом эксперт отмечает, что современные пары стали гораздо осознаннее подходить к родительству: люди чаще заранее обсуждают отношения, воспитание детей и эмоциональную готовность к семье.
По словам семейного психолога Валовой Вероники, современная молодёжь чаще старается заранее оценивать свои возможности и готовность к родительству.
«Сейчас люди всё чаще задают себе вопросы: готовы ли они к семье, чего они хотят от отношений, как собираются воспитывать ребёнка и какую атмосферу хотят создать внутри семьи. Осознанность в этих вопросах стала важной частью современной культуры», — отмечает специалист.
Истории молодых жителей Владивостока показывают, что единого сценария создания семьи сегодня не существует. Кто-то становится родителем в 24 года и считает это правильным решением, кто-то сначала стремится приобрести собственное жильё, построить карьеру или создать финансовую подушку безопасности. Однако большинство собеседников сходятся во мнении, что семья и дети остаются важной частью их будущего, а решение о браке и родительстве должно быть осознанным и взвешенным.
Автор: Татьяна Сарина.