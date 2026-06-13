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Page Six: ещё один ребёнок Брэда Питта отказался от его фамилии

Приёмный сын Брэда Питта Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, она отсутствует в его аттестате об окончании школы, сообщает Page Six.

Источник: Аргументы и факты

Приёмный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, сообщает Page Six.

Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, фамилия актёра отсутствует в аттестате об окончании школы.

«Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от части “Питт” в своей фамилии в аттестате об окончании школы», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае Мэддокс, приёмный сын актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли, решил отказаться от фамилии отца. Джоли усыновила семимесячного Мэддокса в 2002 году, тогда он находился в детдоме в Камбодже.

По данным СМИ, Мэддокс официально подал заявление о смене фамилии.

Кроме того, от фамилии Брэда Питта отказались дочери Шайло и Захара Марли. Всего у экс-супругов шестеро детей.