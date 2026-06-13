Page Six: ещё один ребёнок Брэда Питта отказался от его фамилии

Напомним, в мае Мэддокс, приёмный сын актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли, решил отказаться от фамилии отца. Джоли усыновила семимесячного Мэддокса в 2002 году, тогда он находился в детдоме в Камбодже.