Page Six: ещё один ребёнок Брэда Питта отказался от его фамилии

Приёмный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, сообщает Page Six.
Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, фамилия актёра отсутствует в аттестате об окончании школы.
«Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от части “Питт” в своей фамилии в аттестате об окончании школы», — говорится в сообщении.
Напомним, в мае Мэддокс, приёмный сын актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли, решил отказаться от фамилии отца. Джоли усыновила семимесячного Мэддокса в 2002 году, тогда он находился в детдоме в Камбодже.
По данным СМИ, Мэддокс официально подал заявление о смене фамилии.
Кроме того, от фамилии Брэда Питта отказались дочери Шайло и Захара Марли. Всего у экс-супругов шестеро детей.