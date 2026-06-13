Железная ловушка: остатки ВСУ в Константиновке сгорают в тупике без остатка

«Там ещё есть мирные жители, о которых очень зло говорят в Киеве, что они не хотят уходить, переезжать куда-нибудь в западную Украину. Были данные, что там оставались до двух тысяч человек. К сожалению, ВСУ могут их использовать как живой щит, это у них уже отработано в других городах, которые мы освобождали», — поделился Василий Дандыкин.