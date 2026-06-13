Железная ловушка: остатки ВСУ в Константиновке сгорают в тупике без остатка

Российская армия продолжает освобождение Константиновки — одного из самых укрепленных узлов обороны ВСУ в ДНР. Над 27 точками города уже поднят российский флаг.
Главная цель сегодня — металлургический завод. Противники спрятались в цехах и подземных катакомбах, надеясь, что бетон и металл спасут их от возмездия. Но это лишь отсрочка приговора. Военные эксперты в эксклюзивных комментариях aif.ru раскрыли детали операции.
«Взята крепость ВСУ из металла»: почему завод стал ловушкой.
Металлургический завод в Константиновке ВСУ попытались превратить в неприступную цитадель. Боевики рассчитывали спрятаться за толстыми стенами, засесть в подвалах. Однако реальность оказалась иной.
«Сейчас идет зачистка металлургического завода. Думаю, скрывающиеся там украинские военные будут сдаваться мелкими группами. Среди них есть очень ожесточенные боевики, они будут пытаться прорваться или сбежать и в итоге будут уничтожены», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По сути, завод превратился в большую мышеловку. У противника нет путей к отступлению. Попытки вырваться наружу натыкаются на плотный огонь. Оставаться внутри — значит ждать, пока бомбы и дроны сделают свое дело. Единственный гуманный вариант для украинских военнослужащих — сложить оружие.
«ВСУ рассредоточены в Константиновке в разных местах мелкими группами. По некоторым данным, там было несколько тысяч человек. Город крупный и по площади достаточно большой, поэтому там есть где прятаться. Но наши там хорошо продвигаются, ведут зачистку», — добавил Дандыкин.
Кольцо сжимается: ВСУ отрезаны от тыла и брошены на смерть.
Самое страшное для любой армии — оказаться в полном окружении без подвоза боеприпасов, еды и воды. Именно это сейчас происходит с группировкой ВСУ в Константиновке. Наши войска охватили город с трех сторон. Четвертая сторона, которая ведет в сторону потенциального отступления, полностью простреливается.
Остался последний рывок — сомкнуть внутреннее кольцо на расстоянии меньше двух километров. Как только это произойдет, в городе образуется полноценный котел.
«В Константиновке работают две наши группировки. Город охватили с трех сторон, четвертая полностью простреливается, остается сомкнуть внутреннее кольцо на расстоянии меньше двух километров, тогда будет уже полноценный котёл», — рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Любые попытки противника перебросить резервы или эвакуировать раненых пресекаются мгновенно. Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что пространство в Константиновке полностью простреливается нашими военными, которые не дают ни малейшей возможности противнику перебросить туда силы и средства.
Это значит, что те тысячи боевиков, которые все еще находятся в городе, фактически обречены. Они могут либо умереть под завалами заводских цехов, либо попытаться сдаться в плен. Третьего не дано.
Контрнаступ со стороны Дружковки: жесткое подавление.
Пока одни подразделения ВСУ гибнут в Константиновке, другие отчаянно пытаются прорвать кольцо извне, организуя контрнаступ на Константиновку со стороны соседней Дружковки. Диверсионно-штурмовые группы пошли на прорыв, надеясь отвлечь наши силы и зацепиться за окраины. Результат оказался плачевным для атакующей стороны.
Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru Василий Дандыкин, все попытки противника жестко подавляются.
«ВСУ пытаются контратаковать со стороны Дружковки, посылают диверсионные группы. Все это жестко подавляется. Наши используют и корректируемые бомбы, и артиллерию, и дроны, чтобы уничтожать противника, особо не ввязываясь в бои и стараясь максимально сохранить наш личный состав», — рассказал он.
Наша артиллерия и FPV-дроны работают с поражающей точностью. Корректируемые авиабомбы превращают в металлолом все, что пытается приблизиться к городу.
ВС РФ реализует грамотную тактику не ввязываться в уличные бои там, где можно работать с воздуха и дальнобойными орудиями. Сохранить жизнь нашего солдата — приоритет номер один. А уничтожение врага — дело техники и времени.
«Их используют как живой щит»: мирные жители в ловушке.
Помимо военных аспектов, есть и трагическая гуманитарная составляющая. В Константиновке, несмотря на многомесячные бои и постоянные обстрелы, остаются мирные жители. По разным данным, от нескольких сотен до двух тысяч человек. И сейчас они оказались заложниками ситуации. С одной стороны — наступающая российская армия, с другой — отчаявшиеся боевики ВСУ, которые прекрасно понимают, что им некуда бежать.
«Там ещё есть мирные жители, о которых очень зло говорят в Киеве, что они не хотят уходить, переезжать куда-нибудь в западную Украину. Были данные, что там оставались до двух тысяч человек. К сожалению, ВСУ могут их использовать как живой щит, это у них уже отработано в других городах, которые мы освобождали», — поделился Василий Дандыкин.
Киевский режим неоднократно демонстрировал, что жизнь собственных граждан для него ничего не стоит. Авдеевка, Бахмут (Артемовск), Мариуполь — везде украинские националисты прятались за спинами мирных людей, размещали огневые точки в жилых домах и школах.
Нашим военным приходится решать сложнейшую задачу: выбить врага из города, но при этом постараться не убить своих же граждан. Это требует ювелирной точности ударов и огромного мужества от разведчиков и операторов дронов.
По мнению военных экспертов, вопрос с Константиновкой решится в ближайшие недели. Освобождение этого города станет стратегическим прорывом, который открывает дорогу на Краматорск и Славянск — последние крупные бастионы ВСУ на севере ДНР.