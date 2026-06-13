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Психолог Синкевич рассказала, как поддержать ребенка после результатов ЕГЭ

По словам специалиста, первая реакция родителей часто оказывается для подростка важнее самих баллов.

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Родителям при любых баллах ЕГЭ стоит отказаться от критики и сравнений, заменив вопрос «Почему так мало?» словами поддержки и принятия. В этот непростой для семьи период ребенку важнее всего услышать в голосе взрослого любовь, а не оценку результата, сообщила ТАСС психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.

«В стрессе человек не слышит доводы разума и логики, он лишь сверяется по интонации: “любят — не любят”, “принимают — не принимают”. Слова должны звучать самым любящим голосом. Лучше говорить коротко: “Я понимаю, как тебе тяжело”, “Я рядом”. Ребенок может проживать это как реальную потерю — потерю своих ожиданий», — пояснила Синкевич.

По словам специалиста, первая реакция родителей часто оказывается для подростка важнее самих баллов. Вопросы вроде «Почему так мало?» или сравнения с одноклассниками в этот момент только усиливают чувство вины. Если результат не совпал с надеждами, не стоит спрашивать о чужих успехах или требовать немедленно успокоиться. Агрессия, слезы или обвинения в адрес системы — естественная реакция на перегрузку. Более тревожным сигналом психолог назвала самообвинение — в этом случае важно повторять, что неудачи случаются, а любовь близких не зависит от цифр.

Сильные эмоции переживают и сами родители. Раздражение или стыд нередко связаны с их собственными ожиданиями — поступлением в престижный вуз или представлениями об успехе. «Важно честно спросить себя: я сейчас переживаю за ребенка или за разрушенные фантазии о его будущем? Такой внутренний разговор помогает не сорваться на сына или дочь в самый уязвимый момент», — отметила Синкевич.

После публикации результатов семье лучше не принимать резких решений и дать время прожить первую волну эмоций. Спокойствие взрослых и отказ от сравнений помогают сохранить доверие. «Экзамены — лишь один этап жизни. Самое важное, чтобы ребенок понимал: дома его поддержат при любом результате», — заключила специалист.