Психолог Синкевич рассказала, как поддержать ребенка после результатов ЕГЭ

По словам специалиста, первая реакция родителей часто оказывается для подростка важнее самих баллов. Вопросы вроде «Почему так мало?» или сравнения с одноклассниками в этот момент только усиливают чувство вины. Если результат не совпал с надеждами, не стоит спрашивать о чужих успехах или требовать немедленно успокоиться. Агрессия, слезы или обвинения в адрес системы — естественная реакция на перегрузку. Более тревожным сигналом психолог назвала самообвинение — в этом случае важно повторять, что неудачи случаются, а любовь близких не зависит от цифр.