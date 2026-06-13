Более миллиарда ущерба: сводка о киберпреступлениях в Красноярском крае

По информации прокуратуры Красноярского края, ситуация с дистанционным мошенничеством в регионе остаётся крайне напряжённой. С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали уже 2620 жителей края, а причинённый ущерб превысил 1 миллиард 81 миллион рублей. Правоохранительным органам удалось раскрыть 593 IT-преступления, а 348 уголовных дел об интернет-хищениях уже направлено в суды региона. Только за минувшую неделю у 60 жителей края дистанционным способом похищено более 17 миллионов рублей. В 7 случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж, 18 жителей края оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб, 16 человек потеряли деньги по фишинговым ссылкам, трое доверились взломанным аккаунтам друзей. По каждому факту возбуждены уголовные дела. В суды края направлен 131 иск о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на 25 миллионов рублей и 5 исков об оспаривании договоров займа на 2,4 миллиона рублей. Яркий пример того, как легко попасться на уловки злоумышленников, — история 19-летней студентки из Красноярска. Всё началось со звонка якобы из службы доставки: девушку попросили продиктовать СМС-код, а затем и данные паспорта. Следом позвонили «лжесотрудники Госуслуг» и «следователи», которые убедили жертву, что на неё оформлена доверенность на мужчину из недружественной страны, и ей грозит уголовное дело. Под их руководством девушка по видеосвязи показала квартиру отца, где мошенники заметили сейф. Доступа к нему у студентки не было. «Взяла болгарку и распилила сейф», — описала свои действия потерпевшая. Внутри лежали золотые украшения, монеты и наличные. Девушке велели срочно перевести всё на «безопасный счёт». За неделю она лишилась семейных сбережений, а общий ущерб превысил 6,5 миллиона рублей. «О видах мошенничества я знала, видела в СМИ. Поверила, потому что представились государственными служащими», — пояснила студентка. Прокуратура Красноярского края призывает жителей региона быть бдительными, не переводить денежные средства незнакомцам и прерывать разговор при любых сомнениях.