Иран топит и взрывает США: КСИР накопил ракет на годы вперед и начал охоту

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в предстоящие выходные. Агентство Mehr раскрыло детали меморандума об урегулировании: документ из 14 пунктов включает снятие морской блокады в течение 30 дней, вывод американских войск из граничащих с Ираном зон и приостановку санкций на продажу иранской нефти. Звучит как прорыв. Однако за кулисами переговорного процесса, по мнению экспертов, скрывается стремление Вашингтона выиграть время, а не установить прочный мир.
Корень зла — американские базы: почему угроза никуда не исчезнет.
Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru подчеркнул, что Вашингтон сознательно не устраняет первопричины конфликта.
«Иран не устраивает, что на Ближнем Востоке есть американские базы. Наличие баз говорит о том, что угроза Ирану никуда не исчезает. Неважно, как будут происходить события дальше, американские базы всегда будут создавать угрозы, — пояснил эксперт. — Присутствие американцев на Ближнем Востоке — это то, на что всегда будет опираться Израиль. Израиль в своей агрессивной риторике опирается именно на военное плечо США».
По его словам, пока американский флаг развевается над базами в регионе, никакие меморандумы не убедят Тегеран в искренности США.
Три тупика: Израиль, ядерная программа и тактика обмана.
Перенджиев назвал три главные причины, которые делают длительное перемирие невозможным.
«Иран в первую очередь не устраивает наличие войск США на Ближнем Востоке. Второе — это желание Израиля продолжить войну против Ливана. Третье — это желание США уничтожить ядерную программу Ирана. Иран вряд ли будет с этим согласен», — пояснил собеседник aif.ru.
Пока эти противоречия остаются неразрешенными, любое соглашение будет лишь временной передышкой.
Бойня идет, а это называют переговорами.
Политолог обратил особое внимание на то, что переговорный процесс сопровождается прямыми военными ударами.
«США постоянно обманывают Иран, как и все мировое сообщество. Говоря о мирном процессе, они наносят удары по Ирану, а Иран вынужден отвечать. Как можно называть это мирным процессом, когда идет бойня? Бойня идет, а это называется продолжением мирного процесса и переговоров. Это не про мирный процесс, а про то, что стороны предъявляют друг другу претензии и четко заявляют свои условия окончания конфликта», — заявил Перенджиев.
Он добавил, что США в медиа рисуют картину победной дипломатии, а Тегеран вынужден опровергать ложные трактовки.
Не закончится даже в следующем году: прогноз по срокам войны.
Ожидать быстрого завершения конфликта не приходится.
«Продолжение конфликта просматривается не в краткосрочной, а как минимум в среднесрочной перспективе. Не в этом году уж точно не завершится. Я даже больше скажу: он, наверное, даже не завершится в следующем году», — дал неутешительный прогноз Перенджиев.
По его оценке, никакого постоянного мира между США и Ираном не наступит — будут лишь волны эскалации и затишья, переходы от одной фазы к другой.
Иран не склонит голову: Тегеран готов к мощному ответу.
Перенджиев предупредил, что срыв мирного соглашения не станет для Ирана катастрофой — страна готова к жесткому ответу.
«Иран не желает выходить из ситуации боевых действий побежденной стороной, склонившей голову. Он тоже хочет выйти победителем, и у него есть для этого ресурсы. Вот этот факт как раз и создает условия для дальнейшего продолжения конфликта», — резюмировал Перенджиев.
В конечном итоге, как считает эксперт, сделка с высокой вероятностью не будет завершена, и США придется снова продолжить военные действия.
«Раз Тегеран не склоняет голову, а США всячески пытаются представить обратное, значит, противоречия никуда не делись», — подытожил политолог Перенджиев.