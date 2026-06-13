Иран топит и взрывает США: КСИР накопил ракет на годы вперед и начал охоту

«Иран не устраивает, что на Ближнем Востоке есть американские базы. Наличие баз говорит о том, что угроза Ирану никуда не исчезает. Неважно, как будут происходить события дальше, американские базы всегда будут создавать угрозы, — пояснил эксперт. — Присутствие американцев на Ближнем Востоке — это то, на что всегда будет опираться Израиль. Израиль в своей агрессивной риторике опирается именно на военное плечо США».