Космонавт Юрчихин назвал дизайнерские костюмы для астронавтов вульгарностью

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Молодое поколение необходимо привлекать в ракетно-космическую отрасль в первую очередь достижениями, а не такой вульгарностью, как дизайн одежды. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.
«Для меня космос и космонавтика — это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. Что первично и что вторично — привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», — прокомментировал он информацию о дизайне костюмов Prada для астронавтов и возможность подобной коллаборации в России.
Ранее компания Axiom Space и модный дом Prada представили костюм, который астронавты должны надевать под скафандр для охлаждения и вентиляции. Он оснащен системой трубок, расположенных на местах основных групп мышц человека.