Космонавт Юрчихин назвал дизайнерские костюмы для астронавтов вульгарностью

«Для меня космос и космонавтика — это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. Что первично и что вторично — привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», — прокомментировал он информацию о дизайне костюмов Prada для астронавтов и возможность подобной коллаборации в России.