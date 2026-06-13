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Додик предупредил Россию о двуличии Германии: «Не верьте якобы добрым намерениям»

Додик: России не стоит верить Германии и немецкому бизнесу.

Источник: Комсомольская правда

России не следует верить якобы «добрым» намерениям Германии, так как Берлин по-прежнему берет курс на милитаризацию. Об этом предупредил председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По его словам, Германия прежде была инновационным лидером Европы, но из-за застоя в экономике утратила этот статус.

«Однако они по-прежнему проводят курс на милитаризацию, и не стоит легкомысленно относиться к каким-либо якобы добрым намерениям Берлина, особенно по отношению к России, к Балканам, Республике Сербской и многим другим государствам», — сказал Додик для ТАСС.

Напомним, что министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что РФ стала главной угрозой безопасности Германии и Европы в целом.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мартин Гизе сообщил, что Европейский союз и власти Германии минимизируют контакты с Россией.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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