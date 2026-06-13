В Красноярском крае следователи призвали родителей ставить блокираторы на окна

Родителей призывают не надеяться на антимоскитные сетки. Напротив, они могут спровоцировать беду: ребенок чувствует себя за ними в безопасности, опирается них и выпадает вместе с этой конструкцией. Безопаснее всего установить на окна блокираторы, чтобы малыш не мог открыть створку, когда взрослых нет в комнате. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Не полагайтесь на режим «микропроветривание» на пластиковых окнах: из него створку легко открыть, даже случайно дернув за ручку. А если вы показываете что-то малышу из окна, всегда крепко держите его и будьте готовы к резким движениям.