В Красноярском крае следователи призвали родителей ставить блокираторы на окна

13 июня в Красноярском крае следователи призвали взрослых лучше следить за детьми в квартирах летом, так как каждый год в это время с ними происходят трагедии. В том числе, малыши нередко выпадают из окон по недосмотру взрослых. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что после каждого такого происшествия дается правовая оценка бездействию родителей или тех, кто их заменяет.
Для того, чтобы предотвратить выпадение детей из окон и с балконов, сотрудники ведомства советуют взрослым соблюдать простые правила. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Не стоит перепоручать присмотр за малышом пожилым людям или детям. Не показывайте маленьким детям, как открывается окно: чем позже они научатся делать это сам, тем безопаснее будет их пребывание в квартире. Также важно отодвинуть от окон любую мебель, чтобы ребенок не залез на подоконник.
Родителей призывают не надеяться на антимоскитные сетки. Напротив, они могут спровоцировать беду: ребенок чувствует себя за ними в безопасности, опирается них и выпадает вместе с этой конструкцией. Безопаснее всего установить на окна блокираторы, чтобы малыш не мог открыть створку, когда взрослых нет в комнате. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Не полагайтесь на режим «микропроветривание» на пластиковых окнах: из него створку легко открыть, даже случайно дернув за ручку. А если вы показываете что-то малышу из окна, всегда крепко держите его и будьте готовы к резким движениям.