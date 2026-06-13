В Амурске по президентскому нацпроекту отремонтируют более 5,5 километра дорог

В Амурске Хабаровского края продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках президентского национального проекта. В 2026 году в городе планируется обновить более 5,5 километра дорог. Подрядные организации работают на четырёх городских объектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, жители отмечают, что за последние годы дорожные работы стали заметнее. Местный житель Игорь поделился:
— Мы видим, что уже второй год в Амурске стали больше делать дорог. Наш небольшой город преображается, и для нас очень важно, что нас не забывают. Спасибо Президенту за внимание. Мы рады, что дороги становятся лучше, удобнее и безопаснее.
На минувшей неделе глава Амурска Руслан Колесников совместно с заместителем по вопросам ЖКХ провёл выездное совещание. На проспекте Октябрьском подрядчик продолжает монтаж бортового камня на участке от школы № 7 до пересечения с проспектом Строителей. Также обсудили устранение дефектов на участке от дома № 2 до пересечения с проспектом Строителей. Подрядчик уже приступил к фрезерованию покрытия в местах выявленных замечаний. После завершения работ проведут полную замену асфальтобетонного слоя. Все замечания должны устранить до 20 июня.
На Западном шоссе выполняют вскрытие дорожного полотна на пучинистых участках в районе ТЭЦ-1, а также отсыпку инертными материалами. Специалисты приступили к работам в районе транспортной развязки «Кольцо». На отдельных участках действуют временные скоростные ограничения.
Глава города Руслан Колесников отметил:
— Просим жителей и водителей отнестись с пониманием к скоростным ограничениям. Они введены ради безопасности движения и качества дорожных работ. В этом году благодаря федеральной поддержке на ремонт дорог направлено более 200 миллионов рублей.
Также работы продолжаются на участке от дома № 2 по проспекту Победы до дома № 17 по проспекту Комсомольскому. Здесь монтируют бортовой камень и ливнеприёмные лотки для водоотведения.
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