Жительница Хабаровского края поверила мошенникам, слетала в Москву и отдала 2,5 миллиона рублей

Испуганная законопослушная гражданка незамедлительно вылетела в столицу. По прибытии на парковке хостела её ждал «оперативный работник». Женщина передала ему 1,5 миллиона рублей. Но на этом злоключения не закончились. Дома ей снова позвонили те же лжесотрудники. Выяснив, что у дочери есть сбережения, они настояли: эти деньги тоже нужно задекларировать. Жертву отправили в путешествие во второй раз.