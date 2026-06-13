Жительница Хабаровского края поверила мошенникам, слетала в Москву и отдала 2,5 миллиона рублей

В Хабаровском крае жертвой дистанционных мошенников стала 65-летняя жительница. Она лишилась 2,5 миллиона рублей. Схема оказалась классической, но очень жестокой: пожилой женщине позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и обвинили в переводах денег преступнику. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, когда потенциальная жертва начала оправдываться, ей предложили обосновать свой доход и имеющиеся вклады. Женщину убедили: все сбережения нужно поместить в некий «экономический отдел», чтобы убедиться, что деньги «чисты». Проблема была в том, что в крае таких отделов нет. Поэтому ей велели снять наличные и лететь в Москву.
Испуганная законопослушная гражданка незамедлительно вылетела в столицу. По прибытии на парковке хостела её ждал «оперативный работник». Женщина передала ему 1,5 миллиона рублей. Но на этом злоключения не закончились. Дома ей снова позвонили те же лжесотрудники. Выяснив, что у дочери есть сбережения, они настояли: эти деньги тоже нужно задекларировать. Жертву отправили в путешествие во второй раз.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
В целом в этом году дистанционные мошенники похитили деньги у 1183 жителей края. Общая сумма ущерба превысила 689,4 миллиона рублей. Только за минувшую неделю пострадали 39 человек, у них украли более 16,2 миллиона рублей.
Прокуратура рекомендует: при любом сомнении перепроверяйте информацию, советуйтесь с родственниками. Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят и не требуют денег.
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