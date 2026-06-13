Выплаты в июле повысят пенсионерам 80 лет и тем, у кого появились иждивенцы

Выплаты повысят пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июне; тем, кто впервые получил I группу инвалидности и гражданам с иждивенцами. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
— Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля, получат россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности, — цитирует ее РИА Новости.
Также, по ее словам, пенсионеры, прекратившие работать, имеют право на прибавку к пенсии: все пропущенные за период работы индексации будут восстановлены при перерасчете. Подавать заявления в Соцфонд таким пенсионерам не нужно — перерасчет будет выполнен автоматически.
Также повышение выплат предусмотрено для двух других категорий пенсионеров: тех, у кого появились иждивенцы, и тех, кто подтвердил 30‑летний стаж работы в сельской местности. В этих случаях для перерасчета пенсии нужно самостоятельно подать заявление в Социальный фонд, сказано в статье.
В РФ разрабатывают параметры новой пенсионной программы с госучастием. Над инициативой трудятся Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов совместно с представителями рынка. Предполагается, что основное или полное финансирование программы будут осуществлять работодатели. Что известно о программе и как инициатива может отразиться на пенсионерах, разбиралась «Вечерняя Москва».