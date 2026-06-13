Выплаты в июле повысят пенсионерам 80 лет и тем, у кого появились иждивенцы

Также повышение выплат предусмотрено для двух других категорий пенсионеров: тех, у кого появились иждивенцы, и тех, кто подтвердил 30‑летний стаж работы в сельской местности. В этих случаях для перерасчета пенсии нужно самостоятельно подать заявление в Социальный фонд, сказано в статье.