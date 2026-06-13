На северном направлении в зоне СВО российские силы нанесли высокоточный удар «Геранями». В Черниговской области ликвидировано элитное подразделение Главного управления разведки МО Украины (ГУР). О деталях этой блестяще проведенной операции в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал известный военный эксперт Борис Джерелиевский.
Удар «Геранью»: как нашли и уничтожили секретную базу.
Серия мощных прилетов по объектам ВСУ в Черниговской области прогремела не случайно. Одной из целей стала временная дислокация подразделения ГУР МО Украины в районе села Жеведь.
Уничтоженная рота являлась «элитой» украинских спецслужб. Боевики находились в состоянии повышенной боевой готовности и проходили финальную фазу подготовки перед переброской в направлении Брянской области. Планы вторжения были жестко подавлены на этапе их подготовки.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, откуда у российских военных появились столь точные координаты цели.
«Там могло быть от сотни и больше боевиков. Информация об этом подразделении и том, где оно размещено, могла поступить из трех источников. Во-первых, над приграничными территориями постоянно находятся наши БПЛА. Второй источник информации — радиотехническая разведка. Большое значение имеет агентурная разведка, потому что как среди населения, так и даже среди боевиков все больше людей, которые готовы сотрудничать с нашими разведорганами. Думаю, что информация получена и проверена из всех трех источников. По ее результатам было принято решение об ударе», — пояснил эксперт.
Такой комплексный подход — симбиоз спутниковой, радиотехнической и агентурной разведки — позволил накрыть цель с первого захода, не дав ни единого шанса на отход.
Кого брали в элиту ВСУ: поляки, колумбийцы и запрещенные формирования.
Одной из интересных деталей этой ликвидации стал интернациональный состав уничтоженной группировки. Киевский режим, несмотря на западные заявления о «дипломатическом урегулировании», продолжает стягивать к российским границам профессиональных наемников с других континентов.
Военный эксперт Борис Джерелиевский раскрыл пестрый состав уничтоженной элиты ГУР.
«В составе уничтоженной роты могли быть и непосредственно украинские боевики. Кроме того, в распоряжении ГУР находятся и поляки, и колумбийцы, и террористические организации, запрещённые в России, “Русский добровольческий корпус”*и “Легион свободы России”*», — объяснил он.
Что планировали диверсанты?
Зачем элитному подразделению понадобилось выдвигаться к границе с Брянской областью? Эксперт считает, что речь шла не о полномасштабном наступлении (для этого сил было недостаточно), а о кровавой медийной провокации, призванной поднять боевой дух ВСУ на фоне тяжелой ситуации на других участках фронта.
«У них была вполне понятная задача — вторжение на нашу территорию. Едва ли там сейчас были значительные силы, до роты. Скорее всего, речь идёт о таком показательном рейде, которые были ещё в 2024 году предпринимались, когда входили в приграничье, находили какой-нибудь сельский дом, вешали флаг, проводили съемки и после этого отходили назад», — отметил Джерелиевский в эксклюзивном комментарии.
Если бы этот план был реализован, информационное пространство наводнили бы фейковые кадры «захвата территории». Цель проста — посеять панику среди мирного населения приграничья и создать иллюзию активности ВСУ. Однако благодаря своевременному удару «Гераней» этот сценарий был сорван еще до того, как диверсанты перешли линию границы.
Катастрофа для Киева.
Уничтожение роты, состоящей из профессиональных разведчиков и наемников, для текущего состояния украинской армии, испытывающей колоссальный дефицит мотивированных бойцов, стала настоящей катастрофой.
Военный эксперт Борис Джерелиевский подчеркнул уникальность проведенной операции.
«Если удалось уничтожить всех боевиков из этой группировки, то это большой успех. Там были не насильно мобилизованные, а достаточно мотивированные боевики, которые там на вес золота у Киева, и их потеря будет серьезным ударом для ВСУ», — резюмировал он.
Слова эксперта подтверждаются молчанием официального Киева. Обычно украинские телеграм-каналы быстро сообщают о «перемещениях» или «успешном отходе», но в случае с Жеведью информация была полностью заблокирована. Это косвенно свидетельствует о том, что группа уничтожена в полном составе.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.