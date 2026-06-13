План вторжения провалился: оружие возмездия сожгло элитных диверсантов ГУР

«Там могло быть от сотни и больше боевиков. Информация об этом подразделении и том, где оно размещено, могла поступить из трех источников. Во-первых, над приграничными территориями постоянно находятся наши БПЛА. Второй источник информации — радиотехническая разведка. Большое значение имеет агентурная разведка, потому что как среди населения, так и даже среди боевиков все больше людей, которые готовы сотрудничать с нашими разведорганами. Думаю, что информация получена и проверена из всех трех источников. По ее результатам было принято решение об ударе», — пояснил эксперт.