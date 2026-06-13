Сборная США одержала разгромную победу на ЧМ по футболу впервые за 96 лет

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Сборная США одержала разгромную победу в матче чемпионата мира по футболу впервые с турнира 1930 года.
Ранее ТАСС сообщал, что американцы на старте домашнего мирового первенства обыграли команду Парагвая (4:1). Прежде сборная США добивалась победы с разницей в минимум три мяча дважды за историю участия в турнире. Подобное было зафиксировано на первом чемпионате мира, который прошел в 1930 году. Тогда со счетом 3:0 на групповом этапе были обыграны команды Бельгии и Парагвая.
В следующем туре сборная США сыграет против команды Австралии 19 июня.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места. Действующим победителем мирового первенства является команда Аргентины.