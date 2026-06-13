Красноярец украл телефоны у продавщицы и студента

38-летнего жителя Красноярска будут судить по обвинению в хищении трех сотовых телефонов, сообщили в полиции.
Одно преступление мужчина совершил в цветочном павильоне. Он попросил продать ему розы, но когда продавец отошла за цветами, ее наушник потерял связь с гаджетом, а затем она увидела уходящего покупателя, который прихватил со стола два телефона.
В другом случае фигурант обманным путем завладел телефоном студента — попросил позвонить и скрылся с его мобильником.
Общий ущерб потерпевшим составил 28 тысяч рублей.
После задержания в отношении злоумышленника возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее он уже был судим за имущественные преступления.
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