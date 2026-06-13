Россиянам перечислили категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию

Гукасова отметила, что право на досрочную пенсию имеют родители детей-инвалидов с детства. В этом случае один из родителей, воспитавший ребенка до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию раньше срока: отец — с 55 лет при стаже не менее 20 лет, мать — с 50 лет при стаже не менее 15 лет.