В Хабаровском крае за сутки произошло 20 техногенных пожаров

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако пожарным пришлось много работать. Подразделения реагировали на 20 техногенных пожаров, из них три случились в жилых помещениях. Также в населённых пунктах края зарегистрировали три пала сухой растительности. На островной части Хабаровска палов не было. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.