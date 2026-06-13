В Хабаровском крае за сутки произошло 20 техногенных пожаров

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако пожарным пришлось много работать. Подразделения реагировали на 20 техногенных пожаров, из них три случились в жилых помещениях. Также в населённых пунктах края зарегистрировали три пала сухой растительности. На островной части Хабаровска палов не было. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, один из пожаров произошёл в Хабаровске на проспекте 60-летия Октября. В двухэтажном нежилом доме барачного типа выгорела квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 50 минут. Пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели МЧС России.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории региона. Это значит, что разведение костров и сжигание мусора запрещены. Нарушителей ждут серьёзные штрафы.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасательные подразделения привлекались четыре раза.
На туристических маршрутах сейчас находятся 12 групп общей численностью 195 человек. Среди них 47 детей. За их безопасностью следят спасатели.
Что касается погоды на сегодня: в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +22 до +24 градусов.
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