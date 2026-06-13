Россиянам рассказали, как выбрать профессию в эпоху ИИ

«Мы видим структурные изменения на рынке труда: меняются не отдельные профессии, а сама модель занятости. Наряду с людьми постепенно появляются цифровые исполнители — автономные ИИ-агенты, которые могут брать на себя отдельные задачи и функции», — сказала она.