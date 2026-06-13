Анна Цивилева: важно, чтобы помощь была адресной и своевременной

«Работа фонда “Защитники Отечества” — это ежедневный, очень непростой труд, требующий профессионализма и большого участия. Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворённость той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», — отметил Кириенко.