Анна Цивилева: важно, чтобы помощь была адресной и своевременной

Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы за три года и обсудили планы по расширению направлений деятельности фонда.
По словам участников совещания, за три года фонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции (СВО). Эту оценку подтвердил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«Работа фонда “Защитники Отечества” — это ежедневный, очень непростой труд, требующий профессионализма и большого участия. Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворённость той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», — отметил Кириенко.
В ходе заседания назвали наиболее востребованные виды помощи: назначение мер соцподдержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, юридическая помощь, а также оформление удостоверений ветерана боевых действий и удостоверений членов семей погибших ветеранов. При этом адресная поддержка ветеранов начинается с содействия в получении медицинской помощи.
Особое внимание в работе фонда уделяется защитникам с тяжёлыми ранениями. За три года более 6 500 ветеранов с инвалидностью получили технические средства реабилитации, в том числе 550 автомобилей с ручным управлением и свыше 1 600 высокофункциональных спортивных протезов. Для комфортного проживания адаптировано более 3 200 квартир и жилых домов. С 2025 года фонд также обеспечивает ветеранов комплектами адаптивной одежды — выдано 2 700 комплектов.
В социальной и экономической реабилитации отмечены серьёзные результаты: за содействием в трудоустройстве обратились более 22 000 ветеранов СВО, более половины из них уже трудоустроены; по вопросам обучения и переобучения поступило свыше 15 000 запросов. Кроме того, благодаря программам фонда более 17 000 ветеранов регулярно занимаются различными видами спорта: более 750 ветеранов вошли в сборные субъекта РФ по адаптивным видам спорта, 70 — в национальные сборные.
Техническую основу сопровождения обеспечила созданная при содействии Минцифры РФ Государственная информационная система «Защитник Отечества». Система автоматизировала ведение индивидуальных планов сопровождения, позволяет отслеживать статус оказания мер поддержки в режиме реального времени и получать обратную связь от самих защитников.
Президент поддержал инициативу фонда по внедрению проектной деятельности в структуру центрального аппарата: в планах — создание Проектного комитета, который займётся систематизацией подготовки, реализации и сопровождения проектов фонда, а также участием в разработке и реализации государственных программ поддержки ветеранов СВО и других категорий.
«Расширение полномочий фонда — это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжёлые испытания, защищая интересы страны. Мы постоянно находимся в прямом контакте с ветеранами, родственниками погибших и пропавших без вести бойцов, видим, где требуется дополнительная поддержка, и предлагаем новые решения. Для нас принципиально важно, чтобы помощь была адресной и своевременной», — заявила Анна Цивилева.
Заседание Наблюдательного совета подтвердило стратегию дальнейшего развития фонда: усиление адресности помощи, развитие проектной деятельности и цифровой инфраструктуры сопровождения ветеранов и членов их семей.