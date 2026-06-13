Сводка о пожарах и наводнениях в Красноярском крае

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, за прошедшие сутки на территории региона потушены 10 пожаров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Один из серьёзных пожаров произошёл накануне вечером в Канске на улице Пушкина, где загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Огонь повредил кровлю и стены на общей площади 80 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось силами 3 единиц техники и 9 специалистов МЧС совместно с добровольцами. Ещё одно возгорание было зафиксировано в Ужуре в переулке Луговом — там тушили хозяйственную постройку. Пламя распространилось на 12 квадратных метров, с ним боролись 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Основной причиной всех этих пожаров, по данным ведомства, стало короткое замыкание электропроводки. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрированы 4 выезда на ликвидацию возгораний мусора. На оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях спасатели привлекались 3 раза, в результате одного из ДТП травмирован один человек. Происшествий на акваториях края не зафиксировано. Что касается гидрологической обстановки, то в Красноярском крае сохраняется выход воды на пойму на реке Енисей в районе города Кызыл, на реке Мана у села Нарва, а также на реке Чулым у поселка Балахта и села Красный Завод. Паводковая обстановка находится на контроле Правительства края и Главного управления МЧС России по региону. Всего на территории края остаются затопленными 3 дачных дома, 69 приусадебных участков и 4 участка автомобильных дорог. Проводятся оповещение населения и постоянный мониторинг уровня воды.