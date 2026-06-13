В Новосибирске кондукторов заменят валидаторами из-за частых конфликтов с пассажирами

Начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин в эфире программы «Новосибирские новости. Диалог» сообщил, что подавляющее большинство спорных ситуаций в общественном транспорте связано именно с оплатой проезда. По его словам, разногласия между пассажирами и кондукторами нередко перерастают в открытые стычки. Чтобы решить эту проблему, город намерен расширять использование валидаторов.