Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пытаясь избежать удара, мужчина вывернул руль и врезался в попутный КамАЗ, которым управлял 22-летний парень. Затем фуру откинуло обратно на 61-летнего водителя «Фотона». Тот по цепочке протаранил «Фольксваген» с 51-летним мужчиной за рулем.