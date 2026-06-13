Как самарский губернатор пал жертвой придворных интриг

Как пишет историк Глеб Алексушин в книге «Самарские губернаторы», история с тяжелой болезнью кажется сомнительной, потому что уже в ноябре 1915 года «больной» стал исполнять обязанности ярославского губернатора. Одна из версий скорой отставки Евреинова связана с интригами фаворита царской семьи Григория Распутина. В 1915 году он собирался посетить родную ему Сибирь. Ранее на него было совершено несколько покушений, поэтому он хотел избавиться от тобольского губернатора Андрея Станкевича, с которым не дружил, и заменить его «своим» человеком. Распутин был осенью 1915 года в столице, куда как раз прибыл Евреинов. «Мужицкий экстрасенс» задействовал все свои связи, чтобы «нажать» на министра внутренних дел Алексея Хвостова с тем, чтобы выслать Евреинова из Самары и заменить его Станкевичем. Задумка Распутину удалась.