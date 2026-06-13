Как самарский губернатор пал жертвой придворных интриг

Редакция samara.aif.ru продолжает рубрику «Первые лица» к 175-летию губернии. Новый выпуск посвящен шестнадцатому губернатору Сергею Евреинову, который пришел на смену горячо любимому самарцами Дмитрию Протасьеву. Правление нового начальника области было коротким и бесславным, а в его отставке, возможно, замешан никто иной как Григорий Распутин.
Священник по образованию
Сергей Дмитриевич Евреинов родился в 1869 году в Тульской губернии в родовом имении матери. Окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Служил в Государственной канцелярии, где в числе прочего поработал и библиотекарем. Затем был непродолжительный перевод в министерство юстиции, а далее он получил назначение младшим делопроизводителем канцелярии Варшавского генерал-губернатора. Через два года вместе с супругой Екатериной Ивановной Евреинов купил имение в Калужской губернии и стал чиновником без содержания.
В 1908 году его утвердили уездным предводителем дворянства в Калужской губернии. В 1914 году назначили на должность бессарабского вице-губернатора. Началась Первая мировая война, и шеф откомандировал своего подчиненного в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта и военного генерал-губернатора. Сергей Дмитриевич занимался обеспечением армии, проведением мобилизации и эвакуацией жителей.
Загадочное удаление
6 июля 1915 года Евреинов получил назначение на пост «исправляющего должность» самарского губернатора. До получения чина действительного статского советника он мог только исполнять обязанности губернатора, официально таковым не считаясь. Новый руководитель прибыл 16 августа в Самару. Но в регионе ничего особенного сделать не успел, так как правил всего два месяца. Его уход с должности мотивировался тяжелой болезнью. Он уехал в Петербург и там попросил у начальства о продолжительном отпуске.
Как пишет историк Глеб Алексушин в книге «Самарские губернаторы», история с тяжелой болезнью кажется сомнительной, потому что уже в ноябре 1915 года «больной» стал исполнять обязанности ярославского губернатора. Одна из версий скорой отставки Евреинова связана с интригами фаворита царской семьи Григория Распутина. В 1915 году он собирался посетить родную ему Сибирь. Ранее на него было совершено несколько покушений, поэтому он хотел избавиться от тобольского губернатора Андрея Станкевича, с которым не дружил, и заменить его «своим» человеком. Распутин был осенью 1915 года в столице, куда как раз прибыл Евреинов. «Мужицкий экстрасенс» задействовал все свои связи, чтобы «нажать» на министра внутренних дел Алексея Хвостова с тем, чтобы выслать Евреинова из Самары и заменить его Станкевичем. Задумка Распутину удалась.
От суда спас инсульт
Сведений о дальнейшей судьбе Евреинова немного. Известно, что Февральскую революцию он встретил без энтузиазма. Он должен был эмигрировать, как и его брат и две сестры, но по каким-то обстоятельствам задержался и остался в армии до Октябрьского переворота.
Как бывшего офицера и губернатора, его арестовали и должны были судить. Сидя в Бутырской тюрьме в 1918 году, Евреинов перенёс инсульт, в результате чего стал полным инвалидом. Его судили, но по состоянию здоровья освободили и отпустили. Впрочем, после этого он прожил ещё немало. Умер бывший самарский губернатор в 1931 году в возрасте 63 лет.