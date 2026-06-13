Без остановки сердца: в Иркутске впервые имплантировали клапан ребенку через прокол

В ИГОДКБ вмешательство провели через прокол вены на бедре. Хирурги обошлись без разрезов и остановки сердца. Вся процедура заняла около 40 минут. Врачебная бригада состояла из специалистов отделения рентгенохирургии во главе с Максимом Ширкиным. Участие также принял Артём Горбатых из НМИЦ имени Алмазова (Санкт-Петербург), обладающий самым большим в России опытом подобных операций.