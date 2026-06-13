Без остановки сердца: в Иркутске впервые имплантировали клапан ребенку через прокол

IrkutskMedia, 13 июня. В Иркутской областной детской клинической больнице впервые в регионе выполнили эндоваскулярную имплантацию клапана лёгочной артерии. Операцию провели 14-летнему пациенту, который в младенчестве перенёс сложнейшее вмешательство по поводу тетрады Фалло.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов, к подростковому возрасту собственный клапан подростка перестал справляться с нагрузкой: кровь начала возвращаться в правый желудочек, создавая избыточное давление на сердце. Ранее таких пациентов оперировали открытым способом — с разрезом грудной клетки, выделением сердца и подключением искусственного кровообращения.
В ИГОДКБ вмешательство провели через прокол вены на бедре. Хирурги обошлись без разрезов и остановки сердца. Вся процедура заняла около 40 минут. Врачебная бригада состояла из специалистов отделения рентгенохирургии во главе с Максимом Ширкиным. Участие также принял Артём Горбатых из НМИЦ имени Алмазова (Санкт-Петербург), обладающий самым большим в России опытом подобных операций.
Уже через несколько дней пациент отправится домой. Медики будут наблюдать за восстановлением сердца, которое обычно занимает около полугода.
Напомним, что ранее в Иркутской области специалисты регионального онкологического центра внедрили инновационную методику для удаления доли щитовидной железы. Метод позволяет проводить хирургическое вмешательство без разреза на шее.