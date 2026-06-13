Сколько стоит сыграть свадьбу в 2026 году

Лето-2026 бьет рекорды по ценам на свадьбы: за год торжество подорожало на четверть, а средний чек перевалил за 1,5 млн рублей. Молодожены в России теперь тратят на праздник как на новый автомобиль, но многие отказываются от пышных банкетов в пользу виноградников, конюшен и даже оранжерей. Почему ведущий советует не экономить на видео, а родители требуют каравай и выкуп? «АиФ-Юг» подсчитал каждый рубль и выяснил, как провести свадьбу мечты без развода с бюджетом.
Инфляция праздника: цены взлетели на 25%
В 2026 году стоимость свадебных торжеств на юге России выросла почти в два раза по сравнению с 2024-м. По данным аналитиков свадебного портала, средний бюджет начинается от 1 млн рублей. Самые большие траты, согласно исследованию, связаны с банкетом. Один гость обходится примерно в 6 тысяч рублей.
Ведущий мероприятий Дмитрий Захаров подтверждает тенденцию.
«Свадьбы подорожали на 20−25% за год, — комментирует он. — Особенно резко вырос в цене декор. Цветы, текстиль, свет прибавили почти до 75%. Минимальный бюджет в 2026 году стартует от 300−500 тысяч рублей. Этих денег хватит на регистрацию, кафе на 15−25 человек, фотографа и ведущего без диджея, а еще без декора, профессионального света и видео. Средний чек же по рынку составляет 1,5−2,5 млн рублей. За эти деньги пара получает полноценный праздник на 40−60 гостей в ресторане, с ведущим, диджеем, фотографом и хорошим декором. Верхней планки нет, топовые площадки, именитые подрядчики, сложное оформление, живая музыка — и вот уже 10 миллионов и больше».
Как сэкономить на свадьбе: пятница вместо субботы и минус 30%
По словам Дмитрия, экономить можно, и его главный совет — сократить расходы на декор. Лаконичная концепция в одной цветовой гамме обойдется в разы дешевле, чем пышное оформление «дорого-богато». Также существенную экономию на площадке и услугах дает выбор дня недели — пятница или воскресенье вместо субботы дешевле почти на 30%. Бюджет торжества в низкий сезон (с ноября по апрель) может быть в полтора-два раза меньше летнего.
«И самый очевидный рычаг для сокращения трат — количество гостей. Каждые дополнительные 10 человек на банкете добавляют к общей сумме 60−100 тысяч рублей», — добавил ведущий.
Однако есть вещи, экономить на которых спикер не рекомендует. Это тамада и команда фото- и видеосъемки.
«Сегодня главная задача ведущего — не раздавать призы, а рассказать уникальную историю молодоженов, которая увлечет гостей и без презентов. Фотограф и видеограф — это единственное, что останется с вами на всю жизнь после того, как торт будет съеден, а цветы завянут, поэтому их работа не терпит компромиссов», — добавил Дмитрий Захаров.
Доцент кафедры математики и анализа данных Анна Овсянникова говорит, что сейчас свадьба становится не просто торжеством, а тщательно спланированным проектом, где важны и эмоции, и рациональные расчеты.
«Свадьба, представляющая собой формат ЗАГС и банкет в ресторане или лофте, остается традиционным сценарием в крупных городах. Такое мероприятие требует меньше всего усилий, практически не зависит от погоды и позволяет контролировать расходы на каждом этапе. Бюджет такого мероприятия составляет около 840 тысяч рублей, включая аренду зала, банкет, алкоголь, услуги ведущего и фотографа, а также наряды и торт. Главное преимущество — логистика, т.к. все события укладываются в радиусе 20−30 минут», — комментирует Анна.
Виноградники, конюшни и амбары: нестандартные локации в моде
Становятся популярны сейчас свадьбы на конюшнях, в загородных фермерских усадьбах и восстановленных амбарах. Бюджет такого торжества, как рассчитала эксперт, — около 1,2 млн рублей. Аренда благоустроенной площадки с выездной регистрацией, шатрами и кухней обойдется в 200−250 тысяч. Банкет на 50 гостей (в среднем по 5 тысяч на человека) добавит еще 250 тысяч рублей без учета алкоголя. На декор потребуется не меньше 100 тысяч рублей. На услуги фотографа, ведущего, стилиста, а также торт уйдет до 400 тысяч рублей. Добавьте сюда еще транспорт и размещение гостей. На это может понадобится от 50 до 100 тысяч рублей. Главное отличие такого формата — необычная запоминающаяся атмосфера. Требует серьезной подготовки и зависит от капризов погоды.
«Свадьба среди виноградников сейчас в моде, — продолжает она. — Аренда винодельни или фермерского хозяйства в крае обойдется примерно в 200 тысяч рублей. Банкет с локальной кухней на 60 гостей даст еще 300 тысяч. Флористика и оформление — около 80 тысяч. Главная статья расходов тут — логистика. Доставка гостей, трансферы, размещение в отеле потребуют около 300−350 тысяч рублей. Общий бюджет такой свадьбы почти 1,5 млн рублей. Из преимуществ — стиль, атмосфера, фотографии в закатном свете среди лоз, столы на террасе
Устраивают свадьбы сегодня также в замках, старинных усадьбах и других исторических зданиях. Бюджет такого торжества начинается от 2 млн рублей.
Эксперты сходятся в том, что все больше молодоженов выбирают нестандартные локации для своих свадеб. Это и художественные лофты с индустриальным интерьером, где аренда от 70 тысяч рублей, и яхт-клубы с регистрацией на причале, которая обойдется до 200 тысяч, и ботанические сады и оранжереи с экзотическими растениями — 100−200 тысяч, а также арт-резиденции, музеи и частные галереи (от 150 тысяч). Чем уникальнее локация, тем выше логистические издержки и сильнее эффект.
Тем не менее, далеко не каждая семья может позволить себе организовать торжество в историческом замке с арендой в полмиллиона. Наоборот, из-за роста цен на продукты и услуги все чаще молодожены отказываются от традиционных пышных празднований в пользу более простых и скромных форматов. Ведущая свадеб Вероника Миро рассказала о новых трендах в организации торжеств:
«С увеличением расходов многие пары пересматривают свои свадебные планы. Вместо пышных банкетов со множеством гостей теперь востребованы скромные и уютные мероприятия в кругу самых близких».
Вероника отмечает также, что все больше молодых людей предпочитают вообще не отмечать свадьбу в традиционном смысле, а вместо банкета отправляются в путешествие, как правило, за границу.
По цене авто: почему молодые тратят миллионы
Алиса Лучинская и Максим Кобзарев вместе уже пять лет, и сейчас они как раз готовятся к свадьбе. Бракосочетание назначено на конец июля.
«Мы оба работаем, поэтому основную часть расходов взяли на себя, родители помогают нам частично. Признаюсь, для нас это не просто вечеринка, а весомый денежный проект, как, например, покупка автомобиля, — рассказывает Алиса. — Мы сразу решили, что не хотим свадьбу в кафе, поэтому стали подбирать лофт. Нашли в Краснодаре локацию — светлое просторное помещение с отличным видом на город. Аренда — 120 тысяч рублей. Это еще дешево, другой вариант, который нам понравился, стоит 400 тысяч. Блюда на стол привезут из ресторана, бюджет — 5 тысяч рублей на человека, плюс 2,5 тысячи — на бар. Плюс торт за 25 тысяч рублей и сервисный сбор».
Алиса и Максим пригласили на свой праздник 45 человек — близких родственников, друзей и коллег.
«Декоратор обещает уложиться в 150 тысяч рублей. Еще 70 тысяч заложили на аренду звука, 90 тысяч заплатим ведущему. Договорились, что он напишет сценарий под нашу историю. И никаких неуместных конкурсов! — продолжает беседу Максим. — Работа фото- и видеооператоров нам обойдется в 180 тысяч рублей. Они проведут с нами практически весь день и вечер».
И самое главное — платье. Наряд невесты обошелся в 90 тысяч рублей, и это без учета укладки и макияжа в день «икс». Максим купил себе костюм за 50 тысяч.
Конфликт поколений: вместо традиционного выкупа — неспешное утро с кофе
Лингвист, кандидат филологических наук Ирина Карапетова специально изучает свадебные привычки современной молодежи. Ее главный тезис — сегодня ценится аутентичность. Свадьба должна отражать саму пару, ее ценности, стиль жизни. И никаких шаблонов.
«Вместо традиционного выкупа — неспешное утро с кофе. Вместо пышного платья — брючный костюм или комбинезон. Вместо медленного танца под стандартную мелодию — любимый рок-хит, — поясняет она. — Молодые люди подбирают подрядчиков (ведущего, оператора, фотографа
При этом возникает неизбежный конфликт поколений. Родители хотят «правильности» — то есть выкуп, каравай, чтобы все было, «как у людей». Им важны предсказуемость, надежность площадки, обилие еды. Задача организаторов — найти баланс, включить важные для старшего поколения элементы в общий стиль праздника или деликатно объяснить, почему выбор пары именно такой.