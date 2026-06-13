Сколько стоит сыграть свадьбу в 2026 году

Становятся популярны сейчас свадьбы на конюшнях, в загородных фермерских усадьбах и восстановленных амбарах. Бюджет такого торжества, как рассчитала эксперт, — около 1,2 млн рублей. Аренда благоустроенной площадки с выездной регистрацией, шатрами и кухней обойдется в 200−250 тысяч. Банкет на 50 гостей (в среднем по 5 тысяч на человека) добавит еще 250 тысяч рублей без учета алкоголя. На декор потребуется не меньше 100 тысяч рублей. На услуги фотографа, ведущего, стилиста, а также торт уйдет до 400 тысяч рублей. Добавьте сюда еще транспорт и размещение гостей. На это может понадобится от 50 до 100 тысяч рублей. Главное отличие такого формата — необычная запоминающаяся атмосфера. Требует серьезной подготовки и зависит от капризов погоды.