Читальные залы под открытым небом ждут хабаровчан

Краевые библиотеки организуют летние площадки с тематическими книжными выставками, мастер-классами, лекциями и фримаркетами. Дальневосточная государственная научная библиотека уже 10 лет открывает летнюю площадку в теплый период. Посетителей площадки ждут книжные выставки, викторины, мастер-классы, уличные акции, посвященные ключевым датам и культурным событиям края и страны. Площадка будет работать рядом с основным зданием с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, а в выходные с 10:00 до 17:30. «Этот формат работы направлен на популяризацию чтения: за сезон удается представить на площадках летнего читального зала более 3 тысяч изданий», — рассказала заместитель генерального директора ДВГНБ Юлия Коваленко. Хабаровская краевая детская библиотека имени Наволочкина также открывает летний читальный зал «Солнце! Книги! 100 фантазий» для детей и родителей. Площадка будет работать в краевом парке имени Муравьева-Амурского, возле сцены «Ракушка». По субботам с 12:00 до 16:00 на площадке планируют проводить экологические, патриотические, литературные интерактивные программы.