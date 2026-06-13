От +17 до +29, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 июня

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью в 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с, в отдельных районах до штормовых 20 — 23 м/с. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 18 м/с.