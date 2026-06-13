Шлейка-жилет и никакой рулетки: Как безопасно приучить кошку к прогулкам на улице

Прогулки могут быть полезны, если питомец страдает от лишнего веса из-за низкой активности, проявляет повышенную тревожность или демонстрирует деструктивное поведение без видимых причин. Часто это говорит о недостатке стимулов и скуке. Особенно актуальны прогулки для активных пород — мейн-кунов, бенгалов и саванн, которым генетически требуется больше движения и впечатлений. Улица даёт то, что сложно полностью заменить дома: новые запахи, звуки, солнечный свет, траву и смену обстановки.