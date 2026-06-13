Народные приметы на 14 июня: чего нельзя делать в Устинов день?

Также 14 июня было принято собирать бруснику и готовить из неё запасы на зиму. Несколько столетий назад бытовало мнение, что съеденная в Устинов день горсть ягод принесёт счастье и удачу на весь год. С брусникой пекли пироги, заваривали чай, квасили капусту. Также ее использовали в различных настоях и отварах для исцеления больных.