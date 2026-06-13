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Народные приметы на 14 июня: чего нельзя делать в Устинов день?

Как на Руси гадали по рассвету и что делали с брусникой?

Источник: Живем в Нижнем

14 июня православная церковь чтит память святого мученика Иустина Философа, в народном календаре — Устинов день. Также наши предки называли эту дату «Брусничные губы», ведь в лесах уже было полным-полно ягод.

В старину с этим днем связывали особые запреты и суеверия. Люди на Руси не сомневались: если забыть про эти правила, можно прогневать Высшие силы и навлечь на себя беду.

Расскажем, что можно, а что нельзя делать 14 июня, чтобы избежать неприятностей и приманить в дом богатство.

Народные приметы на 14 июня: что нельзя делать.

В Устинов день на Руси существовал строжайший запрет на установку заборов. Наши предки верили: «Не городи тына на Устина» — якобы тот, кто ослушается, навлечёт на свой дом пожар. По этой же причине не рекомендовалось заниматься ремонтом.

Не разрешалось в старину и долго валяться в постели. Мудрецы говорили, что сони и лентяи весь год с протянутой рукой проведут, а там и до долговой ямы недалеко.

Незамужним девушкам строго-настрого запрещалось выходить из дома без сопровождения. Считалось, что любая встреча с незнакомым мужчиной 14 июня может обернуться тяжёлыми испытаниями и долгими страданиями. Если же покинуть дом было необходимо, красавицы читали специальный наговор и брали с собой веточку ивы. Согласно поверьям, так можно было защититься от нежелательного внимания.

В этот день запрещается лгать, преувеличивать и тем более клеветать на кого-либо. Ложь, сказанная в этот день, притянет к вруну болезни и несчастья, от которых трудно будет избавиться. По этой же причине не следует обсуждать чужие секреты.

Не стоит грустить, предаваться унынию и тоске. В старину верили: если 14 июня человек позволит печали завладеть своим сердцем, то весь год пройдёт в мрачных мыслях. Люди старались сохранять бодрость духа и заниматься приятными делами.

Влюблённым и супругам не советовали ссориться и выяснять отношения. Согласно народным приметам, конфликт может стать причиной расставания.

14 июня в давние времена запрещали изготавливать обереги. Наши пращуры верили, что амулеты будут не защищать человека от порчи и сглаза, а притягивать их.

Наконец, в Устинов день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальние поездки и заключать крупные сделки. Все серьезные предприятия обернутся неудачами. Во всяком случае, так говорили наши предки.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 14 июня: что можно делать.

Главное дело дня — встречать рассвет и гадать по нему о будущем урожае. На Руси верили, что если солнце всходит на чистом, безоблачном небе, а заря имеет «брусничный», красный оттенок — год будет богатым на рожь и зерновые. Впрочем, пасмурная погода тоже не расстраивала наших пращуров. Они считали, что облачное или дождливое утро является залогом доброго урожая льна.

В этот день на Руси в ряде регионов досеивали гречиху. Отсюда еще одно название даты — Гречкосей.

Также 14 июня было принято собирать бруснику и готовить из неё запасы на зиму. Несколько столетий назад бытовало мнение, что съеденная в Устинов день горсть ягод принесёт счастье и удачу на весь год. С брусникой пекли пироги, заваривали чай, квасили капусту. Также ее использовали в различных настоях и отварах для исцеления больных.

В Устинов день наши предки традиционно наводили порядок в домах, выбрасывали всякий хлам и покупали вещи для уюта. Добрым знаком считалось постелить 14 июня новую скатерть. Якобы таким образом можно защитить семью от голода.

Супругам и влюблённым старцы на Руси советовали провести весь день вместе, проявляя внимание и заботу друг к другу. Наши пращуры верили, что мир в доме на Устина — залог благополучия на весь год.

Сон на 14 июня в народе считался вещим, но с одним важным условием: его следовало понимать наоборот. Кошмар принесет радостные новости, а доброе видение — неудачи. Чтобы дурное не сбылось, с утра после пробуждения нужно три раза произнести у открытого окна: «Куда ночь, туда и сон».

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 14 июня.

Красное (брусничное) утро — к богатому урожаю ржи. Наши предки говорили: «Утро красное — налив ржи тоже красный будет».

Пасмурное или дождливое утро — к хорошему урожаю льна, конопли и яровых культур.

Бледное солнце на восходе — к вечернему дождю. Если светило кажется тусклым, осадков не миновать.

Утренняя радуга — к полуденному дождю.

Небо пасмурное, но цветки лютика раскрыты — осадков не будет.

Оводы и слепни высоко летают — к тёплому и солнечному дню. Если насекомые «играют» в воздухе и поднимаются высоко, погода будет хорошей.

Лебеди вечером расшумелись — на завтра жди ливня. Беспокойное поведение птиц предвещало ненастье.

Именинники 14 июня.

В этот день именины отмечают Денис, Харитон и Юстин.