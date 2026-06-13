Резкое похолодание и дожди придут в середине июня в Нижегородскую область

Похолодание сразу на семь-восемь градусов и осадки ожидают нижегородцев на новой рабочей неделе с 14 июня 2026 года.
Об этом свидетельствуют прогнозы сервиса Яндекс. Погода.
После недели жары почти без дождей на столицу ПФО обрушатся большие объёмы осадков. Особенно много воды у небы — до 12 мм — ожидают 16 июня, во вторник, ранее информировали муниципальные власти, которые готовятся встретить стихию и бороться с её последствиями.
В понедельник, 15 июня, в Нижегородской области прогнозируется днём +22 градуса после +28 всю предыдущую неделю, во вторник, 16 июня, — и того меньше, +20 градусов.
Со среды, 17 июня, по субботу, 20 июня, дневные температуры так и будут колебаться в диапазоне +20…+22 градуса, а дожди не прекратятся.
Такая же перемена погоды, согласно прогнозам синоптика Евгения Тишковца, ожидает после 30-градусной жары столичный регион.
Ранее синоптики дали прогноз на лето 2026 года в Нижегородской области.