Резкое похолодание и дожди придут в середине июня в Нижегородскую область

После недели жары почти без дождей на столицу ПФО обрушатся большие объёмы осадков. Особенно много воды у небы — до 12 мм — ожидают 16 июня, во вторник, ранее информировали муниципальные власти, которые готовятся встретить стихию и бороться с её последствиями.