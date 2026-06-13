Безопасность в Крыму: правила отдыха на море, в горах от МЧС

«На флагштоках, установленных на пляжах, вывешиваются те или иные знаки, которые либо запрещают, либо разрешают купание, — напомнил заместитель начальника территориального органа ГУ МЧС России по РК, главный государственный инспектор по маломерным судам Александр Зраенко. — Если видим желтый флаг — погодные условия позволяют находиться в воде. Черный или красный — купание запрещено или ограничено. И стоит снова повторить: купание в нетрезвом виде хоть на пляже, хоть в диком месте ни к чему хорошему не приведет».