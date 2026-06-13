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Безопасность в Крыму: правила отдыха на море, в горах от МЧС

Отдых в Крыму: правила горного туризма, запрет на огонь, мифы об АЗС, дикие пляжи и SUP-борды. Актуальная информация от Главного управления МЧС по РК.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Безопасность в Крыму 2026 волнует сотни тысяч туристов, уже приехавших на полуостров. За яркими фото в соцсетях скрываются риски: спасатели фиксируют происшествия в горах и на воде. Турист провалился в пещеру в Симеизе, а на диких пляжах ежегодно тонут люди.

Как по цвету флага за секунду понять, можно ли купаться? Почему дети на воде исчезают бесшумно? Правда ли, что на АЗС запретили телефоны? В материале — официальные рекомендации экспертов МЧС, основанные на статистике 2026 года.

Опасности горного туризма в Крыму: правила безопасности 2026

Начало июня уже ознаменовалось происшествием. Турист, который залез на гору Кошка в Симеизе, провалился в пещеру с высоты пяти метров. Эта подземная полость для посещения не оборудована, и начинается вертикальным колодцем. К счастью, мужчина смог выбраться самостоятельно и вызвать спасателей.

Он получил травмы, но для жизни они оказались не опасны. Всего же за первую неделю июня в горно-лесной местности зарегистрированы два происшествия, спасены два человека.

Случается, что туристы пренебрегают запретом на разведение открытого огня в лесу, когда в Крыму действует особый противопожарный режим. Пока еще он не введен, но как только установится стабильная сухая и жаркая погода, ситуация изменится.

«На сегодняшний день разведение огня еще допустимо — конечно, при соблюдении всех правил пожарной безопасности, включая ветровую нагрузку, в обязательном порядке расчищенную площадку, расстояние от лесных хвойных насаждений не менее 100 метров, от лиственных 50 метров», — уточнил заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

Кстати, на днях специалистам пришлось опровергать слух о якобы новом правиле поведения на АЗС — о том, что отныне там нельзя пользоваться мобильными телефонами. Тоже из соображений пожарной безопасности.

«1 июня вступили в силу своды правил по требованиям пожарной безопасности к стоянкам автомобилей, высотным зданиям и системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В них нет запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях», — пояснил старший инспектор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Павел Демидов.

Безопасность на море в Крыму: советы спасателей и риски для SUP-бордов

В этом году общая протяженность 361 пляжа Крыма — более 70 километров, больше, чем в 2025 году. И речь идет только о тех участках побережья, которые имеют официальный статус, всю необходимую инфраструктуру и посты матросов-спасателей. Их, кстати, насчитывается 1,4 тысячи.

Чтобы отдых не осложнился происшествиями на воде, лучше всего дождаться у моря подходящей погоды, обращать внимание на сигналы, вывешенные в предназначенных для купания местах.

«На флагштоках, установленных на пляжах, вывешиваются те или иные знаки, которые либо запрещают, либо разрешают купание, — напомнил заместитель начальника территориального органа ГУ МЧС России по РК, главный государственный инспектор по маломерным судам Александр Зраенко. — Если видим желтый флаг — погодные условия позволяют находиться в воде. Черный или красный — купание запрещено или ограничено. И стоит снова повторить: купание в нетрезвом виде хоть на пляже, хоть в диком месте ни к чему хорошему не приведет».

Ежегодно в Крыму тонут отдыхающие, которым после алкогольных возлияний море по колено. И, к сожалению, происходят несчастные случаи с детьми, когда взрослые отвлекаются — и волна относит их на глубину, сбивает с ног.

«Дети тонут тихо, в течение нескольких секунд, — констатировал Александр Зраенко. — Поэтому они всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от взрослых».

А тем, кто ищет уединения на диких пляжах, спасатели напоминают о том, что всегда стоит обращать внимание на погоду: волнение моря, силу ветра. То же относится к любителям катания на лодках, сапбордах, матрасах, надувных кругах. Ежегодно у берегов Крыма спасают более 200 «унесенных ветром» в открытое море на разных плавсредствах.

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