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«Надо было подписывать соглашение»: на Украине допустили бунт против Зеленского

Соскин: киевляне могут восстать против Зеленского при ухудшении ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Жители Киева могут восстать против Владимира Зеленского в случае ухудшения ситуации на Украине. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Какая-то часть людей может на Банковую пойти против Зеленского. Скажут: “Это ты сделал, это ты виноват. Потому что надо было в 2022-м подписывать это соглашение, а ты не подписал”, — сказал политик.

Соскин высказал мнение, что киевский режим уделяет недостаточно внимания интересам населения, сосредотачиваясь на взаимодействии с западными партнерами и получении финансовой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что Международный валютный фонд положил глаз на кошельки украинцев. Организация потребовала от Зеленского поднять тарифы за жилищно-коммунальные услуги по всей Украине для получения денег на ведение самоубийственного конфликта с Россией.