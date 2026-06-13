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Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета — РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Мединститута КФУ им. Вернадского Ирина Рычкова.

Источник: РИА "Новости"

«Первое, что необходимо делать — это защищать кожу от солнечной инсоляции, тем более мы регион, где солнце практически круглый год. Поэтому надо избегать ультрафиолетового излучения в часы максимальной активности — с 10 до 16. Использовать одежду с UPF-защитой (с защитой от ультрафиолета — ред.), головные уборы, солнцезащитные очки, наносить солнцезащитные крема широкого спектра действия с SPF-30 и выше», — советует эксперт.

Специалист добавила, что средства от солнца необходимо наносить за 15−30 минут до выхода из дома и обновлять каждые 2−2,5 часа при нахождении на открытом солнце.

В летний период также следует полностью отказаться от солярия.

«Если возникли какие-то жалобы, то необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу для проведения процедуры дерматоскопии для осмотра кожи», — отметила собеседница.

Последствия чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу — возможное развитие рака кожи, как базалиомы, базальноклеточного, плоскоклеточного рака кожи, так и меланомы — наиболее злокачественной и быстро распространяющиеся опухоли, предупредила врач-дерматолог.

На случай, если по неосторожности все же было допущено агрессивное воздействие солнечных лучей, появилась краснота, боль или даже ожоги, гостья студии дала важные рекомендации.

«Использовать средства с Д-пантенолом. Сейчас они производятся в спреях. Принять антигистаминные препараты и сразу обратиться к врачу, потому что солнечный ожог может быть разным — это может быть как солнечный ожог, так и фототоксическая реакция на солнце, так и крапивница. Поэтому лучше не заниматься самолечением. Первично — это спрей с Д-пантенолом, а дальше уже необходимо обратиться за медицинской помощью», — подытожила эксперт.

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