Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца

«Использовать средства с Д-пантенолом. Сейчас они производятся в спреях. Принять антигистаминные препараты и сразу обратиться к врачу, потому что солнечный ожог может быть разным — это может быть как солнечный ожог, так и фототоксическая реакция на солнце, так и крапивница. Поэтому лучше не заниматься самолечением. Первично — это спрей с Д-пантенолом, а дальше уже необходимо обратиться за медицинской помощью», — подытожила эксперт.