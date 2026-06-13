Красноярский СК предупреждает об опасности открытых окон для детей

Главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращается ко всем взрослым с целью предотвращения трагических случаев с детьми. К сожалению, ежегодно летом происходят трагические случаи падения из окон и с балконов маленьких детей. Малыши очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности, и каждый такой случай становится тяжёлым ударом для семьи. Обстоятельства каждого происшествия тщательно изучаются следователями СК, а бездействию родителей или лиц, их замещающих, даётся правовая оценка. Все эти трагические случаи объединяет одна причина — недосмотр взрослых за детьми. Будьте бдительными и соблюдайте элементарные меры предосторожности. Главное правило — никогда не оставляйте детей без присмотра в жилых помещениях с открытыми окнами. Также не стоит возлагать ответственность по присмотру за ребёнком на пожилых людей или старших детей, будь то братья или сёстры, поскольку большинство случаев падения происходит именно тогда, когда дети находятся без присмотра. Крайне важно не показывать маленькому ребёнку, как открывается окно: чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки как на средство защиты. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, так как ребёнок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на неё, и очень часто дети выпадают вместе с такими сетками. Обязательно установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно, причём монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Не надейтесь на режим «микропроветривания» на металлопластиковых окнах — из этого режима окно легко открыть, даже случайно дёрнув за ручку. И помните: если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его и будьте готовы к резким движениям малыша. Берегите своих детей!