МВД: «синдром пионера» помогает мошенникам вовлекать подростков в преступления

Когда ему, по словам Васенина, звонит мошенник и говорит, что он должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, в этой ситуации у ребенка срабатывает рефлекс, он готов помогать государству, он готов помогать органам правопорядка, потому что он воспитан нормально. «И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия», — подчеркнул начальник пресс-службы. В этом случае важно внимание родителей, близких родственников или любых авторитетных людей: воспитателя, учителя, тренера.