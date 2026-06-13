МВД: «синдром пионера» помогает мошенникам вовлекать подростков в преступления

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Подростки, которых дистанционным мошенникам удается вовлекать в преступления, патриотичны, готовы помогать государству и правоохранительным органам, ими движет так называемый «синдром пионера». Об этом в интервью ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как “синдром пионера”. Когда мы видим ребенка, совершающего преступления, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток [вырос] в нормальной, полноценной семье, сформирован достаточно патриотически, воспитан», — сказал он.
Когда ему, по словам Васенина, звонит мошенник и говорит, что он должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, в этой ситуации у ребенка срабатывает рефлекс, он готов помогать государству, он готов помогать органам правопорядка, потому что он воспитан нормально. «И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия», — подчеркнул начальник пресс-службы. В этом случае важно внимание родителей, близких родственников или любых авторитетных людей: воспитателя, учителя, тренера.
Васенин отметил, что в текущем году столичная полиция поставила себе задачу предупредить максимальное количество несовершеннолетних именно вот об этой истории. «Если он [несовершеннолетний] что-то тяжкое совершил, он получает большой срок лишения свободы и фактически уже потерян для общества, потому что он не успел пройти этап воспитания, закончить образовательное учреждение, а сразу уже в малолетнем возрасте может оказаться лишенным свободы», — сказал представитель столичного главка полиции, подчеркнув, что «это очень опасная история, надо, чтобы каждый это понимал».