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Посол Бердыев: Запад настраивает АТЭС против заявки РФ на председательство

В МИД РФ отметили враждебный настрой Канады на заявку РФ на председательство в АТЭС.

Источник: Комсомольская правда

Западные члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пытаются склонить другие экономики форума к отказу от поддержки заявки России на председательство, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки. Так себя ведут, в частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада», — сказал он для РИА Новости.

По словам дипломата, западные члены АТЭС открыто заявляют, что заявка России вызывает у них «политические спазмы». Однако их возможности для противодействия не безграничны.

В апреле президент РФ Владимир Путин утвердил заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на АТЭС у Путина могут быть организованы встречи со всеми участниками, включая американского лидера Дональда Трампа.

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