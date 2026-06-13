В Омской области растёт число женщин‑должников по алиментам

За первые четыре месяца 2026 года омские приставы работали с почти 9 000 алиментных производств и взыскали в пользу детей более 400 млн рублей — это на 100 млн больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила omsk.aif.ru заместитель руководителя ГУ ФССП по Омской области Елена Крутько.
Особая тенденция — заметный рост числа женщин, не выплачивающих алименты. Сейчас среди неплательщиков уже 2 000 женщин, и их количество продолжает увеличиваться. Ранее считалось, что долги по алиментам накапливают в основном мужчины, но ситуация меняется.
40% омских неплательщиков, в том числе часть женщин, попали в общедоступный реестр должников по алиментам, который работает в России уже год. Попасть туда можно автоматически: если человека привлекли к ответственности или объявили в исполнительный розыск. Из реестра исключают только после полного погашения долга. Проверить, есть ли кто‑то в списке, можно на сайте ФССП — достаточно указать ФИО, а вся информация предоставляется бесплатно.
Приставы применяют к неплательщикам — и мужчинам, и женщинам — разные меры воздействия. Так, 6 500 омских должников не могут выехать за границу, а 2 000 человек лишились права управлять транспортом — автомобилем, мотоциклом или катером. Нередко срабатывает арест имущества: у неплательщиков могут забрать машину, оружие или технику.
Сейчас в розыске находятся 502 жителя Омской области (6% от всех алиментных производств), среди них есть и женщины. За четыре месяца завели около 300 розыскных дел, и 90% из них успешно завершили. Если должника не могут найти больше года, взыскатель может инициировать признание его безвестно отсутствующим — тогда ребёнок получит право на пенсию по потере кормильца.
В отдельных случаях дело доходит до дознания: за этот период к административной ответственности привлекли около 500 человек, к уголовной — более 250. По статье 157 УК РФ неплательщикам, в том числе женщинам, грозят штрафы, обязательные работы и даже лишение свободы. При этом выплата алиментов прекращается только по достижении ребёнком 18 лет, но накопленная задолженность должна быть погашена в полном объёме.