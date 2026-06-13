В Омской области растёт число женщин‑должников по алиментам

40% омских неплательщиков, в том числе часть женщин, попали в общедоступный реестр должников по алиментам, который работает в России уже год. Попасть туда можно автоматически: если человека привлекли к ответственности или объявили в исполнительный розыск. Из реестра исключают только после полного погашения долга. Проверить, есть ли кто‑то в списке, можно на сайте ФССП — достаточно указать ФИО, а вся информация предоставляется бесплатно.