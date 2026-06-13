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В Новосибирском зоопарке каждые выходные будут ждать гостей маламуты

С собаками можно делать красивые фотографии.

Источник: Комсомольская правда

Теперь каждые выходные и праздничные дни у посетителей Новосибирского зоопарка появилась возможность пообщаться с очаровательными маламутами. Добрых и общительных собак можно будет встретить с 15:00 до 18:00.

Как сообщает Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, гости смогут познакомиться с ними поближе, обняться, сделать памятные снимки и зарядиться положительными эмоциями. Маламуты уже ждут всех желающих подарить море радости и красивые фотографии.

Ранее в Новосибирском зоопарке напомнили посетителям о необходимости бережно относиться к диким уткам, которые ежегодно обитают на территории учреждения.