В Омске подвели итоги празднования Дня России

Омская область масштабно отметила День России. Центром торжеств стала площадь Победы, где губернатор Виталий Хоценко открыл праздничную программу «Россия — это мы!» и приветствовал участников Международного форума приграничных территорий РФ и стран СНГ «Да будет дружба искренней и честной!».
Главным событием стал Парад национальностей: более двух тысяч представителей национально-культурных объединений, творческих коллективов, студенческой молодёжи и муниципальных районов Омской области прошли по Любинскому проспекту, неся Государственный флаг России и национальные штандарты, подчёркивая многообразие народов и общую любовь к Родине.
«День России объединяет миллионы жителей нашей страны. Нас связывают любовь к Родине, уважение друг к другу и стремление сохранять дружбу между народами. Особенно важно передать эти ценности молодому поколению», — отметил Виталий Хоценко.
Праздничная программа развернулась на Любинском проспекте, площади Победы и в сквере Дзержинского. Для жителей и гостей города работали шесть сценических площадок с выступлениями около двух тысяч артистов — от самодеятельных коллективов до профессиональных исполнителей.
На четырёх национальных площадках — Славянском, Тюркском, Восточном и Западном городках — были представлены концертные программы, народные ремёсла, традиционные игры, костюмы и музыкальные инструменты. Ярмарка декоративно-прикладного творчества объединила более 100 мастеров, а гастрономические зоны предложили блюда национальных кухонь.
Форум «Россия — это мы!», организованный Омским Домом Дружбы при поддержке Правительства Омской области, национально-культурных объединений и общественных организаций, прошёл в рамках XIII областного фестиваля национальных культур «Единение».